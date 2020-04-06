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НБУ настоятельно рекомендует банкам не платить дивиденды

НБУ настоятельно рекомендует банкам не платить дивиденды

НБУ рекомендует банкам сосредоточить внимание своих наблюдательных советов и правления на обеспечении достаточной капитализации банков

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует банкам воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов не менее до октября 2020 года.

Об этом говорится в письме, которое Нацбанк разослал финансовым учреждениям.

Национальный банк считает, что в течение следующих шести месяцев банки должны сохранять существенный запас капитала для поглощения возможных убытков. Также финучреждения должны сохранять запас капитала для поддержания кредитной деятельности — многие предприятия будут иметь повышенную потребность в оборотных средствах как в период карантина, так и после него в период постепенного восстановления экономической деятельности.

НБУ рекомендует банкам сосредоточить внимание своих наблюдательных советов и правления на обеспечении достаточной капитализации банков, необходимой для покрытия всех имеющихся и будущих существенных рисков.

Как отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, временный отказ от распределения дивидендов усилит финансовую устойчивость банков на период кризиса и предоставит клиентам банков дополнительную уверенность. После отсрочки внедрения требований о формировании буферов капитала обязательными для выполнения банками в части требований к капиталу остаются только минимальные нормативы достаточности и регулятивного капитала (Н3 на уровне 7% и Н2 на уровне 10%).

"Сегодня украинские банки достаточно капитализированными и ликвидными. Они готовы поддержать украинскую экономику в это кризисное время. Поэтому мы надеемся, что менеджмент и акционеры финансовых учреждений присоединятся к коллективным усилиям по противодействию распространению пандемии COVID-19 и временно воздержатся от распределения доходов. Это позволит повысить способность банков к поглощению убытков и продолжить кредитование населения, МСБ и крупного бизнеса во время кризиса ", — отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В НБУ ожидают,что в течение следующих шести месяцев можно будет достаточно точно оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели банков и уровень достаточности капитала. Поэтому в октябре после повторной оценки ситуации Нацбанк определится с целесообразностью сохранения рекомендации о временном воздержании от распределения дивидендов.

Напомним, в конце марта НБУ из-за китайского коронавируса отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала, который они накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада экономики.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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