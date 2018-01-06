Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 142

НБУ нормировал ведение кассовых операций в гривне

НБУ нормировал ведение кассовых операций в гривне

Национальный банк Украины нормировал порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи с обновлением украинского законодательства. Положение вступило в силу в пятницу, 5 января

Об этом сообщили в НБУ, пишут Українські Новини.

Положением предусматриваются ряд новаций, в том числе так называемая «пневмопочта» – возможность осуществления предприятием сбора наличной выручки, полученной от реализации продукции (товаров, работ, услуг), для дальнейшей ее сдачи в банк с использованием комплекса технических и программных средств, расположенных в месте осуществления наличных расчетов, обеспечивающих безопасную передачу средств с рабочих мест кассиров в специально оборудованное помещение для хранения и последующей сдачи наличности в кассы банков.

Также предусматривается возможность сдачи наличной выручки в банк через предприятия, которые получили лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации.

Кроме этого, появляется возможность возложения функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала.

Также НБУ либерализовал ряд требования по ведению кассовых операций.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

А был ли мальчик крещён?
Сегодня 11:00    86
Рубрика: «Выбрасываем пессимизм на свалку» (29/12/2017-05/01/2018)
Сегодня 10:23    57
Топ-30 новостей. Пхеньян бьет по своим
Сегодня 06:09    152
НБУ продал $50 млн ради поддержания гривны
05.01.2018 15:35    113
У Києві виявили колишнього міністра охорони здоров’я т.зв. "республіки Крим" Михальчевського
05.01.2018 12:26    160
«Элеонор» смертоносная, Франция борется с фейками, гимн НАТО. Дайджест 4 января
05.01.2018 12:12    133
Трохи вранішніх новин від Деніса П'ятигорця
05.01.2018 09:33    196
Доброе утро от Олега Пономаря
05.01.2018 09:18    270
Рынок новых авто установил посткризисный рекорд в 2017 году
05.01.2018 08:29    165
Ну что, пошутите о войне, которая ни на что не влияет - Марченко
05.01.2018 07:10    692
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 