НБУ нормировал ведение кассовых операций в гривне

Национальный банк Украины нормировал порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи с обновлением украинского законодательства. Положение вступило в силу в пятницу, 5 января

Об этом сообщили в НБУ, пишут Українські Новини.

Положением предусматриваются ряд новаций, в том числе так называемая «пневмопочта» – возможность осуществления предприятием сбора наличной выручки, полученной от реализации продукции (товаров, работ, услуг), для дальнейшей ее сдачи в банк с использованием комплекса технических и программных средств, расположенных в месте осуществления наличных расчетов, обеспечивающих безопасную передачу средств с рабочих мест кассиров в специально оборудованное помещение для хранения и последующей сдачи наличности в кассы банков.

Также предусматривается возможность сдачи наличной выручки в банк через предприятия, которые получили лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации.

Кроме этого, появляется возможность возложения функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала.

Также НБУ либерализовал ряд требования по ведению кассовых операций.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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