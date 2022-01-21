НБУ погіршив прогноз зростання економіки України

Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2022 році через геополітичну ситуацію, а також значно збільшив прогнозовану інфляцію.

Про це голова регулятора Кирило Шевченко заявив під час пресбрифінгу з монетарної політики 20 січня.

За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило близько 3%. Відновленню економіки сприяли стійкий споживчий попит, нарощування інвестицій підприємствами після кризи, а також рекордний урожай сільськогосподарських культур.

Проте в НБУ зауважують, що відновлення було повільнішим за очікуване внаслідок стрімкого подорожчання енергоносіїв, впливу низьких врожаїв 2020 року, повільніше відновлення сектору послуг.

Також серед чинників – обмежені потужності окремих виробничих секторів, суттєвіші втрати від пандемії, а також більш стрімка фіскальна консолідація (політика скорочення дефіциту держбюджету та частки боргу в економіці – ЕП).

На 2022 рік регулятор погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,4%. Передусім це зумовлено напруженою геополітичною ситуацією, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення.

Крім того, попри поступове згасання пандемії, залишатимуться наслідки коронакризи. Вплив матимуть порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини.

У 2023–2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік. Цьому посприятиме стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання ефектів пандемії, зростання світової економіки та сприятливі умови торгівлі.

Завдяки останньому чиннику у 2021 році поточний рахунок зведено з незначним дефіцитом (1,9% ВВП). Цьому сприяли високі світові ціни на основні товари українського експорту – продовольство та продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

Наприкінці року дефіцит поточного рахунку стрімко розширився через подорожчання енергоносіїв, скорочення зовнішнього попиту на продукцію ГМК і рекордних виплат дивідендів.

Унаслідок пожвавлення внутрішнього попиту, як споживчого, так й інвестиційного, надалі від’ємне сальдо розшириться – до 3,3% ВВП у 2022 році та до 3,3–3,5% ВВП у наступні роки.

НБУ наголошує на тому, що прогрес у співпраці з МВФ є одним з основних чинників, які сприятимуть стійкішому економічному розвитку.

"Особливо в умовах нинішнього погіршення інформаційного фону на тлі напруженої геополітичної ситуації та посилення конкуренції країн з ринками, що розвиваються, за іноземний капітал через жорсткіші монетарні умови у світі", – підкреслили в НБУ.

Источник: epravda.com.ua

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