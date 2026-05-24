Національний банк України презентував нову пам’ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", яка відкриває окремий напрям у нумізматичній програмі, присвячений українському авангардному мистецтву.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Монета присвячена Олександра Екстер — художниці та одній із засновниць стилю ар-деко. У НБУ зазначають, що нова серія має на меті популяризацію українського культурного спадку та внеску українських митців у світове мистецтво.

Основні характеристики монети:

● номінал — 10 гривень;

● матеріал — срібло 999 проби;

● маса дорогоцінного металу — 31,1 г;

● форма — восьмикутник;

● категорія карбування — "спеціальний анциркулейтед";

● елемент оздоблення — кольоровий друк;

● тираж — до 10 тис. штук.

На аверсі монети зображено ескіз театрального костюма до іспанського танцю авторства Олександри Екстер, а на реверсі — стилізований фрагмент театральної сцени, який відсилає до її сценографічних робіт.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 2 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, нещодавно НБУ презентував нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!” до Дня працівника оборонно-прислового комплексу. Вона присвячена інженерам і виробникам озброєння, які забезпечують обороноздатність країни під час війни.

