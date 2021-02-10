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НБУ - що буде з депозитними ставками?

НБУ - що буде з депозитними ставками?

Питання, яке не полишає інформаційний простір з першого «пандемічного» зниження облікової ставки.

Ставки за строковими депозитами сягнули історичного мінімуму, і, схоже, сьогодні ми вже отримали нову депозитну реальність.

«Полювання вкладників за найвищою ставкою залишилися в минулому, зараз на прихильність населення можуть розраховувати або зручні, або інноваційні, або надійні банки. Звісно, лідерами депозитного ринку стають фінансові установи, які змогли поєднати всі три переваги», – таку думку у колонці виданню Економічна правда висловлює Микола Остролуцький, заступник начальника Управління системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ.

Клієнти самі обирають, де зберігати свої гроші, далеко не завжди керуючись високими відсотками. Наприклад, для багатьох з них пріоритетною є можливість майже миттєво перемістити кошти з картки на картку, обираючи кращий сервіс.

Запровадження карантинних заходів збільшило обсяги та суми онлайн-операцій і посилило роль технологій. У таких умовах найбільші темпи приросту ресурсної бази демонструють банки, що приділили увагу технологічним новаціям та масовим картковим продуктам.

Такий прогрес, звичайно, корисний для банківського сектору та клієнтів. Утім, питання, як і коли рухатимуться ставки у гривні та у валюті, цікавить значно більше.

Відповідь від експерта НБУ знайдете у колонці за посиланням: https://cutt.ly/ikmEZiA

Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

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Темы: нбу, Украина

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