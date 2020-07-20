НБУ установил порядок открытия и закрытия избирательных фондов

Национальный банк Украины во исполнение требований Избирательного кодекса Украины урегулировал ряд вопросов о порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал ряд вопросов о порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в частности центробанк определил следующее:

- порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов;

- обязал банки сообщать: Центральную избирательную комиссию и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии счета избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины, политической партии и его реквизиты;

- региональное или территориальное представительство Центральной избирательной комиссии и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии текущего счета собственного избирательного фонда кандидата в народные депутаты и его реквизиты;

- территориальную избирательную комиссию об открытии счета избирательного фонда организации партии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка и его реквизиты.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 15 июля 2020 № 102 "Об утверждении Порядка открытия и закрытия счетов избирательных фондов" (далее — Постановление), который вступает в силу 5 сентября 2020.

Источник: delo.ua

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