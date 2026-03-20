НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Подальше пом’якшення процентної політики призупинено через війну в Ірані, девальвацію гривні та погіршення інфляційних очікувань.

У регуляторі наголошують, що таке рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, забезпечить стійкість валютного ринку і сприятиме збереженню помірної інфляції, водночас не створюватиме загроз для подальшого розвитку кредитування.

У лютому загальна інфляція пришвидшилася до 7,6%, а інфляційні очікування українців відчутно погіршилися через складну ситуації в енергетиці та здорожчання пального і продуктів харчування.

У Нацбанку очікують, що подальша траєкторія інфляції може бути вищою за прогнозовану, оскільки війна на Близькому Сході триває, а енергоресурси продовжують дорожчати.

З початку року Україна отримала $5,5 млрд західної допомоги, що важливо для забезпечення стійкості валютного ринку.

Міжнародні резерви України залишаються на високому рівні: близько $55 млрд станом на кінець лютого.

Основною загрозою залишається російська агресія. Зараз до неї додалася й війна на Близькому Сході.

Якщо ця війна буде тривалою, ціни на енергоносії залишатимуться високими, що підсилюватиме інфляційний тиск в Україні та допомагатиме рф продовжувати війну.

«За умови збереження суттєвих проінфляційних ризиків НБУ утримається від пом’якшення процентної політики.

Натомість у разі їх подальшого посилення НБУ буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів для підтримання цінової стабільності», — додали у регуляторі.

