Ніцца на користь не пішла: Колесника звільнено з посади директора департаменту земельних відносин

Доки Харків піддається щоденним обстрілам російських ракет, чиновник Харківської міськради відверто ділиться подробицями свого курортного відпочинку у Франції: таку інформацію оприлюднила фракція депутатів Європейська Солідарність в Харківській міській раді.

«У той час, як місто протистоїть активним обстрілам російських окупантів, харківські захисники, серед яких у тому числі й депутати Харківської міської ради, які з перших днів повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю, інші ж з головою поглинули у волонтерство заради наближення спільної перемоги, директор департаменту земельних відносин Сергій Колесник у такі відповідальні для країни та міста дні вирішив відвідати курортне французьке місто Ніццу й поділитися деталями відпочинку в соцмережах.

Фракція депутатів Європейська Солідарність в Харківській міській раді звертається з вимогою здійснення перевірки вищенаведеної інформації та у разі підтвердження її достовірності виступає з ініціативою звільнення Сергія Колесника з посади директора департаменту земельних відносин у Харківській міській раді», йдеться у повідомленні.

Як повідомили сьогодні у пресслужбі Харківської міської ради, мер Харкова звільнив Колесника. «Директор Департаменту землеустрою звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Таке буде з кожним, хто дозволить собі щось подібне».

Агентство Телевидения Новости