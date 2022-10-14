Нідерланди допоможуть Україні з опаленням – виділяють €70 мільйонів

Гроші перерахують через спеціальний фонд Світового банку, який створили для проходження Україною зимового сезону, зазначила у Twitter міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Ліше Шрайнемахер.

З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю €70 мільйонів спеціально для цієї зими.

Нагадаємо, у серпні Нідерланди надали €65 мільйонів на відновлення української інфраструктури.

Джерело: https://t.me/spravdi/19080

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