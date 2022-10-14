Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:48
Просмотров: 44

Нідерланди допоможуть Україні з опаленням – виділяють €70 мільйонів

Нідерланди допоможуть Україні з опаленням – виділяють €70 мільйонів

Гроші перерахують через спеціальний фонд Світового банку, який створили для проходження Україною зимового сезону, зазначила у Twitter міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Ліше Шрайнемахер.

З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю €70 мільйонів спеціально для цієї зими.

Нагадаємо, у серпні Нідерланди надали €65 мільйонів на відновлення української інфраструктури.

Джерело: https://t.me/spravdi/19080

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зеленський відповів на петицію про заборону надання громадянства Невзорову
Сегодня 08:19    27
“У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:57    60
Бойовик, який охороняв терориста «Гіві», отримав 13 років тюрми, повідомляє СБУ
Сегодня 07:39    57
Любая ядерная атака против Украины повлечёт настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, - Боррель
Сегодня 07:29    67
Стало відомо, чому тривоги в Україні почали тривати довше
Сегодня 07:29    89
10 хороших новин 13 жовтня
Сегодня 07:25    78
В Україні випустять нову серію марок на честь Дня захисників і захисниць
Сегодня 07:11    78
Оперативна інформація станом на 06.00 14.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:07    90
Заборонені проросійські партії
Сегодня 06:45    90
Криваві держзакупівлі
Сегодня 06:36    88
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 