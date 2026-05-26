Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:38
Просмотров: 127

Нідерланди передали Україні черговий пакет військової допомоги: що відомо

Нідерланди передали Україні черговий пакет військової допомоги: що відомо

Нідерланди передали Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux та сучасні безпілотні системи.

Про це повідомляє Укрінформ.

Автомобілі закупили у цивільному секторі, після чого їх перефарбували у військовий колір і передали Силам безпілотних систем. Техніку завантажили на залізничні платформи для подальшого транспортування.

«Це лише частина більшого пакета допомоги, який ми вже передали і ще передамо», – зауважив полковник Сімон Вуда, котрий очолює оперативну робочу групу з питань України при Міноборони Нідерландів.

Він також наголосив, що «важливо, що українські військові отримують сьогодні, бо вони воюють уже зараз. Тому швидкість – це ключ. Друге – ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводиться навчання».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 