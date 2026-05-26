Нідерланди передали Україні черговий пакет військової допомоги: що відомо

Нідерланди передали Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux та сучасні безпілотні системи.

Автомобілі закупили у цивільному секторі, після чого їх перефарбували у військовий колір і передали Силам безпілотних систем. Техніку завантажили на залізничні платформи для подальшого транспортування.

«Це лише частина більшого пакета допомоги, який ми вже передали і ще передамо», – зауважив полковник Сімон Вуда, котрий очолює оперативну робочу групу з питань України при Міноборони Нідерландів.

Він також наголосив, що «важливо, що українські військові отримують сьогодні, бо вони воюють уже зараз. Тому швидкість – це ключ. Друге – ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводиться навчання».

