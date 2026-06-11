Індія заблокувала діяльність Starlink напередодні історичного виходу SpaceX на біржу

Нью-Делі призупинило видачу фінальних дозволів компанії Ілона Маска та не пустило компанію на індійський ринок.

Індійський уряд фактично заморозив видачу дозволів на комерційну діяльність супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Це рішення ухвалено через серйозні занепокоєння спецслужб щодо використання терміналів у війні в Ірані, що ставить під загрозу масштабне розширення бізнесу на одному з найнаселеніших ринків планети, повідомляє Bloomberg.

Безпекові ризики

Органи безпеки, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ Індії, відмовилися надати фінальні погодження, необхідні Starlink для початку повноцінної комерційної діяльності. Причиною стали звіти про те, що супутникові термінали Маска активно використовувалися під час конфлікту на Близькому Сході, попри відсутність офіційної ліцензії сервісу в Ірані. Це викликало серйозні побоювання у Нью-Делі щодо власної здатності контролювати американського оператора в періоди загострення геополітичної напруженості.

Удар по історичному IPO SpaceX

Цей регуляторний зсув відбувся за лічені дні до того, як SpaceX планує встановити ціну для свого лістингу на біржі Nasdaq, запланованого на 12 червня 2026 року. Ця подія має всі шанси стати найбільшим IPO (первинне публічне розміщення акцій, під час якого компанія вперше продає свої цінні папери широкому колу інвесторів) в історії фінансових ринків, адже цільова оцінка вартості компанії становить $1,75 трильйона.

Оскільки супутниковий інтернет є головним рушієм доходів SpaceX, затримка в Індії підкреслює серйозні інвестиційні ризики, які фінансові аналітики могли недооцінити. Глобальна експансія компанії виявилася далеко не рівномірною:

● Сервіс повністю закритий для ринку Китаю.

● Індія — країна з колосальним обсягом неохопленого широкосмугового інтернету наразі також залишається поза зоною досяжності.

Зупинка регулювання

Через виникнення безпекового глухого кута Міністерство зв'язку Індії також призупинило розгляд пропозиції щодо ціноутворення на супутниковий спектр. Хоча Департамент телекомунікацій уже повністю фіналізував цю нормативну базу, її досі не передали на затвердження до федерального кабінету міністрів. Примітно, що посилений контроль зачепив не лише американську компанію.

Індійська влада почала прискіпливіше оцінювати весь сектор супутникових комунікацій, виявляючи загальне небажання Нью-Делі залежати від іноземної інфраструктури. Під гарячу руку безпекових органів потрапили й місцеві оператори:

● Jio Infocomm Ltd., що належить конгломерату Reliance Industries найбагатшої людини Індії Мукеша Амбані;

● Bharti Airtel Ltd. — великий індійський телекомунікаційний гігант у партнерстві з іноземними інвесторами.

Обидві індійські компанії мають партнерські угоди з європейськими satcom-провайдерами. Хоча влада вважає їхні структури відносно менш проблемними, прискіпливий аналіз їхньої діяльності відображає тривогу уряду на тлі світової нестабільності.

Спроби врегулювання

Майже рік тому супутниковий оператор Ілона Маска отримав попередню ліцензію на глобальний персональний мобільний зв'язок через супутник в Індії, що дозволяло укладати угоди та готуватися до старту, який очікувався місяці тому. У межах підготовки компанія виконала низку вимог:

● Провела технічні демонстрації безпеки для телекомунікаційних органів та спеціальної комісії.

● Подала письмові заяви під присягою, запевнивши у дотриманні місцевих правил зберігання та захисту даних.

● Побудувала наземну інфраструктуру, яка включає близько 10 шлюзів в Індії з головним хабом у місті Мумбаї.

Попри регулярні зустрічі топменеджменту SpaceX з індійськими міністрами для просування процесу, офіційний Нью-Делі відмовляється давати зелене світло. Наразі індійські посадовці вимагають чітких пояснень, як американська компанія забезпечить виконання безпекових вимог Індії у разі, якщо іноземні уряди висунуть суперечливі геополітичні вимоги до оператора.

Джерело: zn.ua

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