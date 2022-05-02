Не було жодного дня, щоб ми не шукали шляхи порятунку наших людей. Нове звернення Зеленського

Головні тези:

● Сьогодні нарешті евакуювали людей із «Азовсталі»

● Вивезли більше 100 цивільних, жінок та дітей;

● Перші евакуйовані будуть завтра вже в Запоріжжі;

● О 8 ранку планується ще одна евакуація з Маріуполя;

● Зустрівся зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. Говорили 4 години про оборонне постачання, макроекономіку та санкційну політику. Нагородив її Орденом княгині Ольги;

● Сьогодні російські війська обстріляли територію України. Били по складам із зерном та добривом;

● рф стягують сили на південь, щоб пробувати атакувати міста і громади на Дніпропетровщині;

Источник: https://t.me/spravdi/6998

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