Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:06
Просмотров: 55

Не було жодного дня, щоб ми не шукали шляхи порятунку наших людей. Нове звернення Зеленського

Не було жодного дня, щоб ми не шукали шляхи порятунку наших людей. Нове звернення Зеленського

Головні тези:

● Сьогодні нарешті евакуювали людей із «Азовсталі»

● Вивезли більше 100 цивільних, жінок та дітей;

● Перші евакуйовані будуть завтра вже в Запоріжжі;

● О 8 ранку планується ще одна евакуація з Маріуполя;

● Зустрівся зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. Говорили 4 години про оборонне постачання, макроекономіку та санкційну політику. Нагородив її Орденом княгині Ольги;

● Сьогодні російські війська обстріляли територію України. Били по складам із зерном та добривом;

● рф стягують сили на південь, щоб пробувати атакувати міста і громади на Дніпропетровщині;

Источник: https://t.me/spravdi/6998

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 1.05.2022 щодо російського вторгнення
01.05.2022 18:44    183
Російські кібернаступальні операції на Україну, ймовірно, досягли свого максимального потенціалу
01.05.2022 17:08    198
Мир на условиях рф не принесет желаемой безопасности - Глава МИД Германии Бербок
01.05.2022 16:10    198
У сусідній з Україною Курській області обвалився міст
01.05.2022 15:36    275
Экзистенциальная кончина генерала Герасимова
01.05.2022 14:28    556
СБУ: росіяни планували збити пасажирський борт і звинуватити Україну
01.05.2022 13:00    243
В Европарламенте считают необходимыми санкции против IT-индустрии рф
01.05.2022 12:48    197
Кадыров закусил поганое жало
01.05.2022 12:30    458
На следующей неделе ЕС планирует согласовать VI пакет санкций против россии
01.05.2022 12:12    170
Последние резервы ЦБ РФ сгорают на китайском форексе: Юань рухнул рекордно с 1994 года
01.05.2022 11:55    258
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 