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Не дают Суркову “друзья” с Лубянки спокойно спать

Не дают Суркову “друзья” с Лубянки спокойно спать

ФСБ принялась подливать масла в огонь через сои информационные ресурсы накануне парламентских выборов в Украине, выказывая неудачи Суркова в решении “украинского вопроса”.

Не так давно, вроде как, разрешился вопрос с ожидаемым увольнением куратора оккупированной части Донбасса, Владислава Суркова, которого, как оказалось – не уволили. Между тем, тема приняла такой резонанс, что на неудобные вопросы пришлось отвечать даже пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, который уклончиво и весьма двусмысленно дал понять, что Сурков “пока” на месте.

Между тем, спокойного сна советнику Путина явно не видать, ведь не прошло и полгода, а аффилированные ФСБ информационные ресурсы продолжают разгонять историю о безработном Суркове. В частности, речь идет о том, что заявление “по собственному желанию” куратора ДНР-ЛНР всё ещё у Путина, в одном и том же ящичке, что и приказ о назначении на место Суркова выдворенного из Беларуси горе-переворотчика Бабича.

В любом случае, все решат парламентские выборы в Украине, на которые Сурков, как и параллельно его оппоненты, делает ставку, в попытке протянуть своих подопечных в Верховну Раду и через них навязывать Украине оккупированную часть Донбасса под приправой автономии.

Успех этого мероприятия и сформирует будущее Суркова, который, по информации российских телеграм-каналов его противников (тот же Незыгарь), полностью контролируя Ахметова, до сих пор не смог найти общий язык с Клюевым и Ко.

В свою очередь, этим пользуются конкуренты Суркова из другой "Башни Кремля" и аффилированной с ней ФСБ, нагнетая обстановку вокруг горе-куратора, в попытке лишний раз мокнуть того в неудачу по решению "украинского вопроса" с соответствующим своим предложением “верховному”.

А потому, сезон горячих баталий только ещё предстоит, причем по всем фронтам.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: россия

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