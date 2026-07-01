Не платять і не можуть: податкова заборгованість на рф зросла на третину

російський бізнес усе частіше обирає між погашенням кредитів і сплатою податків. За підсумками першого кварталу 2026 року сукупна податкова заборгованість перед бюджетною системою рф досягла $52,3 млрд (3,9 трлн руб.), зрісши на 34,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Приріст – $13,4 млрд за рік.

Найбільша прострочка – за ПДВ: $8,7 млрд. Далі – податок на прибуток і страхові внески, по $3,9 млрд кожен. Це сектори, де фінансовий стан підприємств найбільш залежний від доступу до кредиту, стабільності внутрішнього попиту й оборотних коштів.

Географія боргів відтворює економічну карту рф. москва тримає $20,1 млрд заборгованості – майже 40% від загального обсягу. московська область – $3,8 млрд, санкт-петербург – $2,7 млрд, краснодарський край і самарська область – по $1,1–1,2 млрд.

Окремий сигнал – зарплатні борги. На початку червня 2026 року невиплачена заробітна плата становила 2,96 млрд руб., що на 78,1% більше, ніж роком раніше. Більша частина цієї суми – борги, що виникли вже у 2026 році.

Федеральний бюджет рф при цьому не рятує ситуацію. За січень–травень 2026 року доходи зросли лише на 0,3% – до $197,7 млрд, тоді як видатки стрибнули на 17%, до $278,1 млрд. Єдиний стабільний донор скарбниці – ПДВ: його надходження за п'ять місяців склали $89,7 млрд, приріст – 21,9%.

кремль опиниться перед спокусою відповісти на це посиленням фіскального тиску – жорсткішим адмініструванням, вилученням ресурсів у прибуткових галузей, точковим тиском на великих платників. Але така логіка веде в глухий кут: бізнес у відповідь скорочує інвестиції, виводить зайнятість у тінь і накопичує борги перед контрагентами.

Джерело: szru.gov.ua

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