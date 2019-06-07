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Не поддерживать Украину было бы безответственно - министр энергетики США

Не поддерживать Украину было бы безответственно - министр энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути к «экономической и другой стабильности».

Об этом он сказал, выступая на международной конференции в Словении.

«Для нас не поддерживать Украину каждым соответствующим целесообразным возможным путем, было бы безответственным … Мы не позволим никому прибегать к принуждению другой страны, особенно, используя энергетику в качестве оружия. Этого не произойдет», — отметил Перри.

Он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают кремлевский проект Северный поток 2.

«Мы считаем, что зависимость от единственного источника энергии — это плохо и именно это произойдет с Северным потоком 2, и Европа сама видит, что Россия отрежет газ», — добавил он.

Ранее ЭлектроВести писали, что Сенат США подготовил санкции против укладчиков "Северного потока - 2"ю Законопроект о санкциях направлен против европейских судов, которые проводят укладку газопровода.

Также Рик Перри заявил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении Северного потока-2.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: США, Украина

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