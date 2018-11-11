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НЕ СЛУХАЙТЕ ШАХРАЇВ: Гройсман назвав граничну цифру, на скільки можуть зрости тарифи

НЕ СЛУХАЙТЕ ШАХРАЇВ: Гройсман назвав граничну цифру, на скільки можуть зрости тарифи

Про жодні підвищення тарифів на 70% не може йти мова, це все є спробою нажитися на українцях

Надмірне підвищення тарифів на опалення і водопостачання на тлі зростання ціни на газ – це шахрайство і спроба нажитися на людях, а відповідальність повісити на когось іншого. Про таке заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

"Коли я чую, що тарифи на тепло і воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу важливе для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш як на 16%", – повідомив глава уряду.

За його словами, якщо йдеться про 70%, то це означає, що "дехто під шумок хоче зіграти і кратно підвищити ціни на тепло, а відповідальність повісити на когось іншого".

Читайте також: Здорожчання газу: як це вплине на платіжки за опалення і гарячу воду

Також Гройсман нагадав, що підвищення ціни на газ обмежене і становить 23%, а не 60%, про які йшлося раніше. А ті, кому важко сплатити за комунальні послуги, можуть скористатися програмою субсидій. Тож, резюмує прем'єр, немає жодного приводу для паніки.

Нагадаємо, від 1 листопада 2018 року в Україні ціни на газ для населення зростуть на 23,5% замість потрібних 60%. Таким чином, нова ціна на газ для населення становитиме 8550 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ).

Як інформував 5.UA, Президент України доручив уряду розширити програму субсидій у зв'язку з подорожчанням ціни на газ для населення з 1 листопада.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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