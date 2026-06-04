Не викриттями єдиними: у БЕБ усувають причини тіньових схем

Протидія тіньовим схемам має починатися не з наслідків, а з причин їх виникнення. Саме на цьому фокусується Бюро економічної безпеки України. Про це Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ.

«Наше завдання полягає не лише у викритті окремих правопорушень. Важливо усувати причини та механізми, які дозволяють працювати тіньовим схемам. Саме такий підхід дає можливість досягати системних змін, зменшувати рівень тінізації економіки та забезпечувати чесні правила роботи для бізнесу», - зазначив Олександр Цивінський.

Одним із прикладів такого підходу стала робота щодо протидії нелегальному ринку пального. Завдяки комплексному відпрацюванню проблематики понад 95% нелегальних автозаправних станцій припинили діяльність. У результаті частина тіньового сегмента перейшла у легальний сектор, що забезпечило додаткові надходження у розмірі близько 1,5–2 млрд грн.

Ще одним результатом системної роботи стала ліквідація одного з найбільших конвертаційних центрів з обігом близько 18 млрд грн, який використовував документальне оформлення операцій із паливно-мастильними матеріалами.

Окремим напрямом роботи залишається протидія практиці дроблення бізнесу, яка протягом останніх років стала типовою моделлю для окремих секторів економіки. Для цього впроваджуються нові алгоритми роботи, де ключовий акцент робиться на відшкодуванні збитків та припиненні функціонування самих схем. Наразі БЕБ має шість успішних кейсів у цьому напрямі.

У БЕБ наголошують: легальний бізнес є партнером держави, тому одним із ключових принципів роботи залишається комунікація з ринком та створення умов для добровільного виходу бізнесу з тіні.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11255

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