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Не все территориальные громады в Харьковской области объединились добровольно – Кучер

Не все территориальные громады в Харьковской области объединились добровольно – Кучер

Алексей Кучер обсудил с Послом Европейского Союза в Украине предвыборную ситуацию в регионе.

Председатель ХОГА Алексей Кучер провел видеовстречу с Главой Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом. Темы беседы – вопросы социально-политической ситуации в области, децентрализации и укрупнения районов, а также дальнейшего развития сотрудничества, – сообщает пресс-служба ХОГА.

В частности, центральной темой разговора стали децентрализация и грядущие местные выборы в Украине.

«Процессы децентрализации у нас продолжаются. Проводится реформа административно-территориального устройства. Следует отметить, что эти выборы будут первыми после того, как окончательно будут сформированы все территориальные громады. 25 октября впервые состоятся выборы в ряд громад. Для нас это очень важно. К процессу децентрализации в Украине приложил усилия и Европейский Союз, и мы благодарны за эту помощь», – сказал Алексей Кучер.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине отметил, что ход реформы децентрализации является очень важным – в первую очередь, в части восприятия этих процессов людьми.

«Я сам из той страны, где административная реформа территорий, могу сказать, тянулась около 15 лет. Никогда не бывает легко объединиться, потому что есть вопросы идентичности между людьми, и есть то, что люди думают или думали друг о друге, есть какие-то привычки. Если эта реформа будет успешно имплементирована в эти временные рамки, то это будет действительно успехом для вашей страны», – сказал Матти Маасикас.

Глава ХОГА отметил, что во время процесса децентрализации большие усилия были приложены к коммуникации всех связанных с этим процессом вопросов. И это позволило избежать значительного количества конфликтов.

«К сожалению, не все территориальные громады в Харьковской области объединились добровольно. После 1 января мы вынуждены были самостоятельно принимать решение об объединении нескольких громад. Но у нас таких было незначительное количество. При этом мы проводили коммуникацию с представителями громад, и сегодня волнения по этому поводу уже отсутствуют. Все громады, созданные в области, – состоятельные, и это главное», – подчеркнул Алексей Кучер.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

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