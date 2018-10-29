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Не успел оформить субсидию - получишь компенсацию правительства

Не успел оформить субсидию - получишь компенсацию правительства

Это будет сделано, даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА. 

 

Независимо от вида отопления - централизованное отопление или индивидуальное газовое или электрическое отопление – в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозмездная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона.

«Государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца. Это гарантированно Постановлением КМУ № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», - отмечают на правительственном портале.

Напомним, для получения субсидии необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. Никаких других документов не нужно.

Готовые документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, сельских и поселковых советов; отправить заказным письмом в органы соцзащиты населения по месту жительства; отправить через Интернет. Заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua. 

В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размере.

Агентство Телевидения Новости

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