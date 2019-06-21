Не змарнуйте на виборах свій голос - Сергій Притула

За останніх 2 тижні я стільки нового для себе пізнав, що не буду тримати у собі і поділюся )!

1. Політика реально набагато брудніше болото, аніж шоубізнес. Це факт. Я за 14 років на ТБ і в шоубізі стільки лайна (в концентрації тон на 1 квадратний метр) на себе не отримував, як за тих 2 тижні! Коли я виставив своє повідомлення про похід у парламент, то живі люди там писали перших хвилин 40. Далі зайшло 2 конкуруючі ботоферми, які поламали людям мозок! Бо одна ферма строчила тексти, що я продався одному олігарху, а інша, що екс-президенту. Читачі розгубилися. Трохи нижче я підкину «дровенят» у цей вогонь!

2. Щодо ботоферм. Воювати з ними нереально. Зазвичай, коли в коментарях під моїми постами з*являються невігласи чи ватніки, я їх баню і далі рівно дихаю. Тут все інакше. Їх – хмара. Вони створюють безліч коментарів. І завдання цих коментарів – створити фон, шум! Зробити все, щоб забити коментарі під постом негативними відгуками. Щоб кожен, хто захоче почитати ці коменти прозрів від того, як всі проти автора посту. Банити в таких кількостях я часу не маю. Тому не дивуйтесь, якщо під політичними постами я буду відсутній у коментарях. Читайте тіло повідомлення, а не коменти. Зрештою, я завжди залюбки спілкуюся із вами у особистих повідомленнях. Туди боти в такій к-сті заходити не здогадуються!

3. Чорний піар і фейки. Пройдисвіти, які в той чи інший спосіб керували країною впродовж останніх 28 років, довели суспільство до такого стану, що як тільки хтось іде у політику, люди починають шукати когось за спиною. Ну, олігарха чи ще кого. Ну бо не може людина йти сама по собі і щоб не до «корита». Отже, що саме мені закидали за цих 2 тижні:

- Притула продався Пінчуку! Ну, бо ж я працюю на каналі Пінчука. І, навіть, не на одному. Які саме інтереси Пінчука, якого я за 11 років роботи у холдингу не бачив жодного разу, я маю відстоювати – я не в курсі. Але така «мулька» сновигає мережею із швидкістю світла.

- Притула «ліг» під Порошенка. Як і Вакарчук. Вони просто «фарм-клуб» Петра Олексійовича, який має відтягнути голоси у Зеленського! У кого є мізки і хто подивиться на останні рейтинги, той зрозуміє усю безглуздість подібних заяв. Себто, Порошенко вклався у політичний проект, який зараз тотально випереджає партію самого Порошенка і загрожує його політсилі невходженням у Парламент?! Якась неправильна «многоходовочка».

- Притула – це дуже прихований проект реваншистів, бо у нього є швагро з прізвищем Хомутинник. Здавалося б, у 2015-му цю тему обсмоктали усі кому не ліньки, але ні, перед виборами це, типу, козир )! Пояснюю ще раз усім стурбованим і знедоленим. Я одружився у 2015-му з дівчиною, яку звати Катруся. Яка народила мені у 2017-му солодку доню Соломійку. Звісно ж я знав, що її сестра заміжня за екс-регіоналом Хомутинником. Але я одружувався не на прізвищах, а на людині, яку кохаю. А якщо у когось знайдеться хоч 1 факт моєї співпраці із паном Хомутинником, де я робив щось у його інтересах, то прошу оприлюднити, бо інакше ваші статті на жовтих ресурсах виглядають беззубо.

- І поки ви обираєте щасливчика, якому я мав би продатись, не втомлюся нагадувати: Фірташ родом з тернопільської області! Як тобі таке, Ілон Маск?!!!

4. Коли я оголосив про свій похід у парламент, мені стали дуже дорікати, що я і партія «Голос», загалом, просто технологічний проект, який має розпорошити голоси патріотів на цих виборах. Нам казали, що ми не пройдемо. Про мене особисто нагадили в мережі достобіса різного лайна, що я просто ради піару, що я протягую незрозуміло кого, що я і не збираюся до парламенту, а мені заплатили, що якби хотів у раду, то йшов би не 30-им, а в першій десятці… Я закусив губу і пішов із колегами «у поля». Зустрічі з виборцями, з нашими мажоритарниками, волонтерами, публічні виступи, інтерв’ю. І так усі, хто в нашому списку. Нас мало на ТБ. Нас немає на зовнішніх носіях. Але ми серед людей. Спілкуємось. Говоримо. І вислуховуємо. І маємо довіру. Яка викристалізовується у найдинамічніший рейтинг. За 5 тижнів рейтинг партії виріс у 8 разів. І нас не спинити!!!

І я сьогодні запитуюсь у тих, хто вчора розганяв фейки про нас! Що зараз скажете?! Хто непрохідний? Хто розпорошує сили?! Люди не дурні. Люди бачать наш список і підтримують нас. Люди бачать, що там немає ставлеників олігархів, лобістів фінансово-промислових груп, дядечок і тітоньок, які насиділи мозоль на дупі за кілька каденцій у ВР. А тепер придивіться до рейтингів і задумайтесь! «Голос» зараз на 3-му місці. До «Слуги Народу» нам не дорватись, це факт. У них десь на рівні 47-48% від усіх хто збирається проголосувати. Особистий рейтинг Володимира Зеленського такий, що постав у список партії «СН» шматок руберойду, зів’яле листя і ростову ляльку панди, то вони теж наберуть мінімум 42%. Але клопіт не в цьому. Колишня гвардія Януковича знову рветься до влади. Логіка проста: чим більше у парламенті НАС – тим менше у парламенті ЇХ. Їх – це тих, хто хоче загнати українську мову у зручну для них нішу «потешной шароварщины», хто називає збройну агресію РФ проти України «гражданским конфликтом», хто хоче легалізувати терористів «Л/ДНР» щляхом прямих переговорів з їх ватажками, хто готовий проміняти гідність на знижку на газ!!!

Я з жахом усвідомлюю той факт, що на 6-му році війни, в Україні з другого місця до парламенту може зайти політична сила, яка вилизує пороги кремля, замість того, щоб покаятись біля домовин захисників нашої незалежності!

Тому і звертаюсь до усіх тих, хто перебуває у роздумах і сумнівах, кому віддати свій голос на позачергових парламентських виборах. Подивіться на списки. На програми. На гасла. На рейтинги. На соціологію. І прийміть зважене рішення!

Не змарнуйте на виборах свій голос )!

Розраховую на вашу підтримку.

Дякую!

Источник: facebook.com

Автор: Сергій Притула

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