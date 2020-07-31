Небанківські фінансові установи можуть приймати документи із застосунку Дія

Національний Банк України довзолив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку Дія.

Таке рішення зазначене у Постанові Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу".

Зокрема постанова стосується страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, платіжних організацій, операторів поштового зв’язку, інших установ, що надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій тощо.

Таким чином українці згодом зможуть отримувати послуги у цих установах без паперових документів, а лише зі смартфоном. Працівники таких установ будуть верифікувати клієнтів за допомогою цифрової ID-картки чи закордонного біометричного паспорту громадянина через мобільний застосунок Дія.

Також, уможливлюється верифікація клієнтів за допомогою отримання установою даних Системи BankID та накладення особою КЕП на копію свого ідентифікаційного документа. А верифікувати ФОП та представників ТОВ тепер можна за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ), через яку надається доступ до інформації про цих осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Мінцифри вже працює над розробкою програмного забезпечення, що дозволить компаніям підтверджувати достовірність цифрових документів в Дія.

Источник: thedigital.gov.ua

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