"Небезпека ксенофобії походить із сусідньої держави": у МЗС нагадали світу про російську агресію

У міністерстві наголосили, що потрібно пам'ятати про жертв Голокосту

Міністерство закордонних справ закликало підтримувати пам'ять про жертв Голокосту та не допускати проявів ксенофобії, які продовжують походити із Росії. Про це повідомили на сайті відомства.

"Встановивши Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – підтримуємо пам'ять про ці жахливі події, щоб вони ніколи більше не повторилися, а також запобігаємо проявам ксенофобії, антисемітизму та іншої нетерпимості, які, на жаль, ще мають місце у світі", – повідомили у МЗС.

У відомстві додали: "Сьогодні небезпека цих проявів для України, які за тоталітарних режимів стають елементами державної ідеології, походить із сусідньої держави. Україна дає відсіч російському агресору, захищаючи Європу від полум'я ненависті".

МЗС також загадало українців, які допомагали рятувати євреїв під час Другої світової війни: "Цього дня згадуємо і тих, хто ціною власного життя рятував від Голокосту – братів Шептицьких, отця Омеляна Ковча, Генріха Осташевського і тисячі інших, чия енергія долала злочини нацистського мороку".

У міністерстві закликали об'єднати зусилля задля збереження загальнолюдських цінностей і недопущення людиноненависництва, дискримінації і неповаги до людини.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»