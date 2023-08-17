Неефективне використання землі: Харківській міській територіальній громаді буде повернуто ділянку вартістю 186 мільйонів

Суд задовольнив позов Салтівської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору купівлі-продажу, зобов’язання повернути земельну ділянку вартістю майже 186 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю було продано земельну ділянку площею майже 0,8 га, розташовану по провулку Банному в Харкові, для будівництва готельного комплексу та подальшої експлуатації об’єкта. Відповідно до умов договору, ТОВ зобов’язувалось завершити будівництво до червня 2018 року.

Окружною прокуратурою виявлено, що на вказаній земельній ділянці до теперішнього часу будівництво не розпочато: жодних ознак будівельних робіт немає, ділянка вкрита рослинністю з пішохідними доріжками. Більше того, ТОВ навіть не отримало дозвільних документів на будівництво.

Також встановлено, що товариством двічі вживались спроби продати цю ділянку — спочатку за 1 мільйон доларів США, а пізніше за 600 тисяч доларів США.

На такі незаконні дії суб’єкта господарювання прокуратура відреагувала оперативно — до Господарського суду подано заяву про забезпечення позову шляхом заборони відчуження земельної ділянки, яку задоволено та накладено арешт на вчинення будь-яких дій з майном.

Приймаючи рішення про продаж земельної ділянки для будівництва готельного комплексу, Харківська міська рада була об’єктивно зацікавлена у задоволенні загальносуспільного інтересу у забезпеченні розвитку інфраструктури міста та облаштування території та розраховувала на збільшення дохідної частини місцевого бюджету.

Неефективне використання товариством земельної ділянки порушує інтереси держави, тому прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу, зобов’язання повернути земельну ділянку.

Після набрання рішенням Господарського суду Харківської області законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости