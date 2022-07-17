Нефтяная крышка путинизма

Нефть-матушка да газ-батюшка. Банальная сырьевая пара, обеспечивающая существование российской государственности. Именно цены на две данные позиции страны-бензоколонки формируют острие борьбы за выживание "анти-Украины". Увы и ах, за последние два десятилетия, которые войдут в историю как "потерянные", росчиновник, а тем более прожорливый силовик не думал, как обеспечить модернизацию страны и каким образом диверсифицировать ее источники доходов. Россия только симулировала вставание с колен, показывая злокачественный рост за счёт распродажи своих недр, но никаких производств с добавленной стоимостью не создавала. Просто не хотела. Зачем? Ведь золотой нефтегазовый дождь позволял перекрывать некомпетентность армии очковтирателей. Здесь и батуты Рогозина, и фактурная бумага Бочарова, и "Вкусно – и точка" Собянина. Тьма подобного "креатива" уверенно ведёт РФ путем "иранизации" экономики. Вот так "раб на галерах" оставляет страну с сохой, погостами и армией опричников. Идеальные условия для десятилетий смутного времени. И оно на всех парах врывается в российские будни не только по причине катастрофической военной авантюры против Украины, но и из-за грядущего обвала цен на рынке энергоносителей.

В те далёкие времена, когда вождь многонационалов ещё располагал советникам с нормальным образованием, а не всяким сбродом из высокогорных аулов, он сам рассказывал весьма интересную закономерность про хрупкость российской экономики. Если в странах-потребителях энергоносителей начинается рецессия, то в них резко падает спрос на российские энергоносители. Как итог экономика РФ всплывает пузом к верху. Однако под воздействием неких внутренних высокопоставленных диверсантов Путин в точности до мельчайших деталей реализует именно подобный убийственный сценарий.

Применение российского энергетического оружия массового поражения против Германии и других государств ЕС вызвало стремительный скачок инфляции. Он убивает экономики стран-мишеней так же, как морская блокада Украины российским агрессором способна повлечь миллионы людских смертей от голода. Опасения вызывает возможный дефицит газа на пике потребления зимой. Но самой России от того несладко, ведь большая доля ее газовой продукции просто останется нереализованной. Газовую отрасль ждут большие проблемы. Но это цветочки тех бед, что ударят по российскому бюджету из-за трансформации ситуации на рынке нефти.

Налогообложение от экспорта газа даёт около 10% поступлений, тогда как экспортные пошлины на нефть – 30%. Это и есть кащеева смерть, ведь именно данная опора российской экономики попала под тройной удар. Сначала европейские потребители начали замещать кровавую российскую нефть и облагать ее санкциями. В итоге из-за своеобразного эмбарго основным поставщиком нефти в страны ЕС впервые за 6 лет стали США. Далее страны G7 разработали план предельных цен на нефть страны-агрессора с помощью механизма страхования танкеров, перевозящих российскую продукцию. Данная удавка может привести к параличу перевозок в случае отказа россиян. К тому же министр финансов США Джанет Йеллен рассказала о продуктивных встречах с коллегами в рамках G20 по вопросу ограничения цен на российскую нефть.

Наконец, изрядный тремор путинской вертикали вызвал визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Новости для Кремля дрянные, ведь саудиты согласились принять меры по поддержанию баланса мирового нефтяного рынка. Эр-Рияд увеличит объемы добычи на 50% по сравнению с запланированными показателями на июль и август для насыщения экспортных рынков. Кроме того Ливия, где пророссийская группировка терпит крах, обещает вдвое увеличить добычу нефти. Подобные шаги уже назвали точкой психологического перелома внутри России. Путинскому плану нефтяного шока – крышка, а значит в августе начинается искомое смутное время.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/15/fact-sheet-results-of-bilateral-meeting-between-the-united-states-and-the-kingdom-of-saudi-arabia/

Джерело: https://t.me/sytosokrata/680

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