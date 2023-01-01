«Нехай 2023 рік обов’язково стане роком ПЕРЕМОГИ!» – Очільник СБУ Василь Малюк

Шановні українці! Колеги та побратими!

Існує багато слів, якими можна описати минулий рік. Але найбільш точне формулювання – історичний.

Бо у 2022-му році ми не просто зіткнулися з серйозними викликами, а показали, що вміємо їх долати. Увесь світ побачив, що українці – нація незламних воїнів, нащадки славних київських князів і лицарів козацької доби.

Ми вкотре довели, що Україна була, є і обов’язково буде! Тому скільки б ракет не випустив ворог по енергетичних об’єктах, головне світло – в наших серцях. І його нічим не вимкнути!

Сьогодні СБУ разом з усіма Силами оборони цілодобово захищає Україну: наші співробітники воюють у найгарячіших точках, викривають ворожі агентурні мережі, розслідують воєнні злочини рф, проводять надскладні спецоперації, протидіють внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Та головне – ми всі робимо важливий внесок у Перемогу України і наближаємо її!

Тож, якщо 2022 рік став роком випробувань і надії, то 2023-й – обов’язково стане роком Перемоги!

Вірю, що саме так і буде! Сил і наснаги кожному з вас для здійснення цього заповітного бажання! Злагоди, добробуту і щастя вашим родинам!

З НОВИМ РОКОМ!

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Очільник СБУ, генерал-майор Василь Малюк

Джерело: https://t.me/SBUkr/6407

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