«Нехай 2023 рік обов’язково стане роком ПЕРЕМОГИ!» – Очільник СБУ Василь Малюк
Шановні українці! Колеги та побратими!
Існує багато слів, якими можна описати минулий рік. Але найбільш точне формулювання – історичний.
Бо у 2022-му році ми не просто зіткнулися з серйозними викликами, а показали, що вміємо їх долати. Увесь світ побачив, що українці – нація незламних воїнів, нащадки славних київських князів і лицарів козацької доби.
Ми вкотре довели, що Україна була, є і обов’язково буде! Тому скільки б ракет не випустив ворог по енергетичних об’єктах, головне світло – в наших серцях. І його нічим не вимкнути!
Сьогодні СБУ разом з усіма Силами оборони цілодобово захищає Україну: наші співробітники воюють у найгарячіших точках, викривають ворожі агентурні мережі, розслідують воєнні злочини рф, проводять надскладні спецоперації, протидіють внутрішнім і зовнішнім загрозам.
Та головне – ми всі робимо важливий внесок у Перемогу України і наближаємо її!
Тож, якщо 2022 рік став роком випробувань і надії, то 2023-й – обов’язково стане роком Перемоги!
Вірю, що саме так і буде! Сил і наснаги кожному з вас для здійснення цього заповітного бажання! Злагоди, добробуту і щастя вашим родинам!
З НОВИМ РОКОМ!
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Очільник СБУ, генерал-майор Василь Малюк
Джерело: https://t.me/SBUkr/6407