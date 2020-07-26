Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

У Лисичанську військовослужбовці Луганського прикордонного загону імені полковника Євгенія Пікуса приєднались до святкування 6-ої річниці визволення міста від окупантів.

Прикордонники ділилися з містянами та гостями Лисичанська професійними цікавинками, демонстрували вміння службових собак та техніку. Найвдячнішими глядачами були діти, а найчастішим запитанням: «Чи можна залізти в середину?».

Дорослі також не відставали від малечі та з цікавістю розглядали техніку.

Бажаючі охоче фотографувалися, гладили службових собак… учасники святкових заходів дякували українським захисникам, за те, що бережуть мир. Так, Лисичанськ – місто не прикордонне, але сьогодні уявити його собі без прикордонників важко…

Источник: dpsu.gov.ua

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