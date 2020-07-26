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Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

У Лисичанську військовослужбовці Луганського прикордонного загону імені полковника Євгенія Пікуса приєднались до святкування 6-ої річниці визволення міста від окупантів.

Прикордонники ділилися з містянами та гостями Лисичанська професійними цікавинками, демонстрували вміння службових собак та техніку. Найвдячнішими глядачами були діти, а найчастішим запитанням: «Чи можна залізти в середину?».

Дорослі також не відставали від малечі та з цікавістю розглядали техніку.

Бажаючі охоче фотографувалися, гладили службових собак… учасники святкових заходів дякували українським захисникам, за те, що бережуть мир. Так, Лисичанськ – місто не прикордонне, але сьогодні уявити його собі без прикордонників важко…

Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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