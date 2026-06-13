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Нейронка проаналізувала становище України у війні рік тому і наразі

Нейронка проаналізувала становище України у війні рік тому і наразі

Clément (https://x.com/clement_molin) констатує, що за рік позиції України значно покращилися. Торік Україна стикалася з великою кількістю структурних проблем, які значною мірою вдалося зменшити або навіть обернути проти Росії.

Як висновок, Clément Molin, пише, що якщо у 2024–2025 роках військова, економічна, дипломатична та політична ситуація була переважно несприятливою для Києва, то у 2026 році вона покращилася.

Хоча критичні проблеми залишаються (російські удари по тилу, труднощі з мобілізацією, виснаження на фронті, складна ситуація на Донбасі), українцям вдалося стабілізувати низку напрямків і в деяких випадках навіть перехопити ініціативу — значною мірою завдяки технологічній перевазі.

Джерело: t.me/in_factum

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