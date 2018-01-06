Скромный золотой унитаз губернатора газового Ямала

Поскольку автор имеет нескольких одноклассников, которые в тучные годы работали в головном офисе Газпрома, на ул. Наметкина в Москве и поддерживал с ними связь до Майдана, который те не приняли категорически, то может примерно представить, сколько непрофильных активов имела эта компания. Перечислять все эти странные вещи, которые Газпром зачем-то себе прикупил – нет смысла. Достаточно того, как они описывали оформление подъезда в здание центрального офиса, которым пользовался и наверняка – пользуется сейчас Алексей Борисович Миллер.

Ну и сами апартаменты главы Газпрома – под стать самому подъезду. Как потом стало известно, арабские шейхи, с официальным состоянием – в сотни раз больше Миллерского, выглядят скромнягами или неудачниками. В общем, Газпром тратил на понты столько, что российские пенсионеры могли бы жить лет 200-300 так, как живут их одногодки в Норвегии или Дании. Все вместе, включая тех, что хлещут боярку на помойке. И это – затраты, убитые просто для того, чтобы смотрелось «по-богатому».

А ведь это же не все затраты! Если сюда прибавить то, что купили по принципу «что бы было», то российским пенсионерам хамон возили бы из Испании с доставкой на дом и даже нарезали бы его тонкими ломтиками. Хотя этим пенсионерам хватило бы денег просто выкупить всю недвижимость на побережье Испании, чтобы хамон быстрее отправлялся в рот, вслед за свежим и бодрящим испанским вином, а не химическим шмурдяком, который в РФ принято называть вином. А ведь Газпром жировал не с таким размахом, как Роснефть, ибо денег там было побольше. Заметим, это при том, что Путин, Миллер, Сечин и прочая братия воровали бы с таким же остервенением, как это и было на самом деле. Даже при том, что они уперли на круг не меньше пары триллионов долларов, пенсионеры все равно могли жить так, как описано выше – хватило бы на всех.

Но не сложилось, кроме лихорадочного и неуемного распила была еще и простая, хоть и в особо крупных размерах – жаба и пролетарская ненависть. Каждому хотелось стать непременно Цезарем или Калигулой, у кого на что хватало здоровья и фантазии. Что тут сказать? Римские императоры и аристократия столовались с серебрянной посуды, иногда там присутствовали и золотые предметы, но справлять нужду в золотой сортир даже они не додумывались. Так что не иметь золотого сортира стало просто не по фен-шую.

Но те времена золотой лихорадки прошли, а вместо них пришли времена Огюста Родена и его знаменитого тезиса «отсечь лишнее». Поскольку разворовывание нефтегазового бабла не является лишним по определению (если не воровать, то зачем вообще все это нужно), то пришло время избавления от профильных активов. Есть подозрение, что эта публика вряд ли знает имя Огюста Родена и, скорее всего, примет его за импортное ругательство, а потому – пользуется формулой кота Матроскина: «для того, чтобы продать что-то ненужное, сначала надо купить что-то ненужное».

С первой частью этого тезиса все нормально. Ненужного накуплено столько, что господин Плюшкин кажется любителем-неудачником, на фоне настоящих профи. Только вот со второй частью – не всегда складывается так, как хотелось бы. Ведь как покупалось ненужное? К более-менее реальной стоимости прибавлялся интерес покупателя и откат продавцу, на чьи плечи ложилось выворачивание интереса покупателя и доставку его в указанную точку. Эти надбавки часто удваивали, а то и утраивали стоимость покупки. Кстати, так работало все, в том числе – строительство всех газопроводов. Та же первая очередь «Северного потока» обошлась втрое дороже, чем просили немцы за его строительство. Но его пока не продают, в отличие от СМИ или объектов недвижимости. Продать по цене, эквивалентной цене покупки – не удастся по определению. Таких бешеных и по сути – ненужных денег, ни у кого нет. А если продавать дешевле, то возникнут неприятные вопросы, ответы на которые, в перспективе, могут привести в цугундер, причем – навсегда. Уж больно суммы там большие.

Но в плане того, как украсть и скрыть концы в воду, Москва не имеет себе равных. Очень скоро начнется повальная конфискация «нажитого непосильным трудом» и суммы удивят очень многих. Окажется, что некий лысый дедушка, с довольно скромной, по меркам мировой элиты, зарплатой, мог бы запросто сделать заказ на десяток самых современных атомных авианосцев, вместе с самыми современными палубными самолетами, а на оставшееся – гулял бы как перед смертью, соря деньгами, и его дети, внуки и правнуки – тоже. Да разве он один такой?

В общем, при всех тяжелых обстоятельствах эта публика не намерена прекращать воровать в принципе. Они это делают так же естественно, как дышат или справляют нужду в золотой унитаз. А вот с непрофильными активами – действительно надо что-то делать. Рано или поздно, они придут к простому и логичному выводу о том, что после продажи всего, что можно продать, останется то, что активом назвать сложно, скорее это – пассив, но он тоже отгрызает и без того сократившуюся пайку. Речь идет о населении РФ. В самом деле, какой от него толк? Какую смысловую нагрузку несет это одичалое стадо? За какие такие заслуги с ним делиться баблом с трубы? Ценность представляют те, кто непосредственно работает в отрасли и те, кто могут надежно защитит первых, от подлого населения.

В общем, надобности в этом стаде не было и раньше, а сейчас – подавно. Не удивлюсь, если окажется, что гражданин Сурков или кто там у Путина исполняет роль визиря, (Володин?) уже работают над планами утилизации основного неликвида. Благо дело, совок оставил множество рецептов, да и архивы Третьего Рейха тоже хранятся в специальных архивах. В общем, пока россияне носят уточек и спорят о навальных и собчак, им бы стоило пристегнуться, ибо рано или поздно, план утилизации будет запущен в работу.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

Новости портала «Весь Харьков»