Немцы позаботились о харьковских стариках

Продовольственные наборы, приобретенные за счет средств, полученных от «Фонда рабочей благотворительности» (ФРГ), в июне начали выдавать в территориальном центре предоставления социальных услуг Киевского района.

Как сообщается на сайте Департамента труда и социальной политики, продуктовые наборы выдают малообеспеченным подопечным территориального центра, лицам с инвалидностью и пенсионерам в возрасте более 90 лет. В частности, было закуплено 270 продовольственных наборов, в каждый из которых входят различные крупы, подсолнечное масло, чай, печенье и т.д. В дальнейшем при комплектовании наборов будут учтены пожелания подопечных. Продукты будут выдаваться ежеквартально.

Напомним, Общественная организация «Фонд рабочей благотворительности» много лет помогает малоимущим гражданам Харькова, в частности, подопечным территориального центра Московского района. В марте 2020 года председатель фонда Фриц Кербер посетил Харьков и территориальный центр социального обслуживания Киевского района, где обсудил вопрос передачи средств для покупки продуктов малоимущим гражданам.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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