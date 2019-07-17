Немецкие эксперты предупреждают: Россия готовится внезапно напасть на Европу

Россия продолжает вооружаться запрещёнными ракетами и тем самым вынуждает Североатлантический альянс действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Более того, согласно результатам последнего исследования, Москва «готовится к региональным войнам в Европе», предупреждает издание.

К подобным выводам, проанализировав мотивы Москвы, пришли авторы доклада генерал-лейтенант бундесвера в отставке, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, уточняет Die Welt.

«Пока наше политическое внимание приковано к климатическим изменениям, миграционному кризису, кризису в ЕС и другим проблемам, которые требуют совместного решения, Россия при Путине — абсолютно неспровоцированно — готовится к региональным войнам в Европе, которые она рассчитывает выиграть при помощи угроз применения ядерного оружия», — заявил Краузе в интервью Die Welt.

В свою очередь, Браус и вовсе считает, что Россия целенаправленно «ищет конфронтации с Западом, а также стремится уничтожить международный порядок и подорвать сплочённость западного альянса», отмечает издание.

И это притом, что в Москве прекрасно понимают, что Россия не сможет выйти победителем из противостояния с Североатлантическим альянсом в том случае, если оно затянется, сходятся во мнении авторы исследования.

Поэтому, по словам генерала немецкого бундесвера в отставке, Москва может нанести «неожиданный удар» и «подкрепит его угрозой ядерного удара», пока НАТО готовится «эффективно отреагировать».

В результате европейские правительства могут оказаться перед выбором: «либо идти на риск и начинать крупномасштабную войну, либо уступить и согласиться на радикальное изменение статус-кво», прогнозирует бывший заместитель генсека Североатлантического альянса.

Возможными направлениями нападения России, как полагают авторы исследования Браус и Краузе, могут стать Черноморский регион, Прибалтика, Украина и Польша.

При этом, продолжает журналист Die Welt, в потенциальном военном конфликте Германии из-за её географического положения придётся играть ключевую роль.

Именно по этой причине, призывают Браус и Краузе, немецкий бундесвер должен быть в состоянии «в максимально короткие сроки приводить себя в боеготовность и выполнять сложные дополнительные военные задачи НАТО».

Почему правительство канцлера Ангелы Меркель по-прежнему не выделяет бундесверу необходимые для решения этих задач средства, по мнению авторов исследования, «и вовсе поражает», подчёркивает издание.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»