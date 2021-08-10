Неонацизм на службе Кремля: сколько сейчас в РФ действующих праворадикальных организаций

Статистка преступлений на расовой почве в России гораздо выше, чем в других странах. В год в России от нападений неонацистских организаций, группировок погибает более 4520 человек. Об этом пишет исследователь-аналитик Курбан Вахидов.

Кремль, а вслед за ним близкие к власти пропагандисты и политологи любят называть украинскую власть «фашистской». Их не смущает, что президент Владимир Зеленский совершенно не похож на харизматического диктатора, что «политический режим» в Украине далек от авторитарного, а правые партии и движения националистического направления с трудом набирают все вместе 7–10 процентов голосов.

Умеренные фашистские организации России – 23:

Российский общенародный союз — РОС

Национально-Демократическая Партия — НДП

Новая Сила

ЭО Русские

Великая Россия — ВР

Национал-демократический альянс — НДА

Народный собор — НС

Русское Имперское Движение — РИД

НСР(Национальный Союз России)

Собор русского народа — СРН

Русское общественное движение — РОД

Национальное русское освободительное движение — НРОД

Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь»

Национал-патриоты России — НПР

Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС

Нация Свободы — НС

Русское Национал-патриотическое движение

Сопротивление

Национальная Социалистическая Инициатива — НСИ

Конгресс русских общин

Реструкт

ОД “РАССВЕТ”(Общественное Движение “РАССВЕТ”)

Национальная организация русских мусульман

Радикальные – 22 организации:

Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП

Другая Россия

Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память»

ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“

ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ

Движение «Александр Баркашов»

Национально-державная партия России — НДПР

Народная национальная партия — ННП

Истинное русское национальное единство — ИРНЕ

Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС

Русский объединённый национальный альянс (РОНА)

Гвардия Христа

Национальный союз — НС

Союз православных хоругвеносцев— СПХ

Союз русского народа — СРН

Северное братство — СБ

Чёрная Сотня

Движение Парабеллум

Национал-социалистическая партия Руси — НСПР

Партия Свободы — ПС

Русский Образ

Национал-синдикалистское наступление — НСН

Запрещенные – 8 организаций

Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ

Национал-социалистическое общество — НСО

Национал-большевистская партия — НБП

Славянский союз — СС

Фронт национал-революционного действия (ФНРД)

Русский общенациональный союз — РОНС

Лига обороны Москвы

Формат 18

Для уточнения российские общественники изучали, сколько в Украине правых организации — оказалось четыре. ЧЕТЫРЕ организации националистического толка, «нацистскими» которые может считать разве что российская пропаганда. Организации в Украине:

ВО Свобода

Конгресс украинских националистов

УНА-УНСО

Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан Правый Сектор.

«И ВСЕ! Так какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны аргументы чтобы доказать – современная Россия — это и есть Четвертый Рейх?!

Не знаю как европейцы, но азербайджанцы, грузины, татары, дагестанцы, северо-кавказцы, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, таджики, башкири, чуваши и другие тюрские народы России хотять быть подальше от такой страны. И если не на другом континенте, то хотя бы рвы по границе, и десятиметровый забор», — пишет Курбан Вахидов.

Источник: sprotyv.info

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