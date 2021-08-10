Неонацизм на службе Кремля: сколько сейчас в РФ действующих праворадикальных организаций
Статистка преступлений на расовой почве в России гораздо выше, чем в других странах. В год в России от нападений неонацистских организаций, группировок погибает более 4520 человек. Об этом пишет исследователь-аналитик Курбан Вахидов.
Кремль, а вслед за ним близкие к власти пропагандисты и политологи любят называть украинскую власть «фашистской». Их не смущает, что президент Владимир Зеленский совершенно не похож на харизматического диктатора, что «политический режим» в Украине далек от авторитарного, а правые партии и движения националистического направления с трудом набирают все вместе 7–10 процентов голосов.
Умеренные фашистские организации России – 23:
Российский общенародный союз — РОС
Национально-Демократическая Партия — НДП
Новая Сила
ЭО Русские
Великая Россия — ВР
Национал-демократический альянс — НДА
Народный собор — НС
Русское Имперское Движение — РИД
НСР(Национальный Союз России)
Собор русского народа — СРН
Русское общественное движение — РОД
Национальное русское освободительное движение — НРОД
Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь»
Национал-патриоты России — НПР
Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС
Нация Свободы — НС
Русское Национал-патриотическое движение
Сопротивление
Национальная Социалистическая Инициатива — НСИ
Конгресс русских общин
Реструкт
ОД “РАССВЕТ”(Общественное Движение “РАССВЕТ”)
Национальная организация русских мусульман
Радикальные – 22 организации:
Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП
Другая Россия
Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память»
ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“
ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ
Движение «Александр Баркашов»
Национально-державная партия России — НДПР
Народная национальная партия — ННП
Истинное русское национальное единство — ИРНЕ
Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС
Русский объединённый национальный альянс (РОНА)
Гвардия Христа
Национальный союз — НС
Союз православных хоругвеносцев— СПХ
Союз русского народа — СРН
Северное братство — СБ
Чёрная Сотня
Движение Парабеллум
Национал-социалистическая партия Руси — НСПР
Партия Свободы — ПС
Русский Образ
Национал-синдикалистское наступление — НСН
Запрещенные – 8 организаций
Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ
Национал-социалистическое общество — НСО
Национал-большевистская партия — НБП
Славянский союз — СС
Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
Русский общенациональный союз — РОНС
Лига обороны Москвы
Формат 18
Для уточнения российские общественники изучали, сколько в Украине правых организации — оказалось четыре. ЧЕТЫРЕ организации националистического толка, «нацистскими» которые может считать разве что российская пропаганда. Организации в Украине:
ВО Свобода
Конгресс украинских националистов
УНА-УНСО
Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан Правый Сектор.
«И ВСЕ! Так какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны аргументы чтобы доказать – современная Россия — это и есть Четвертый Рейх?!
Не знаю как европейцы, но азербайджанцы, грузины, татары, дагестанцы, северо-кавказцы, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, таджики, башкири, чуваши и другие тюрские народы России хотять быть подальше от такой страны. И если не на другом континенте, то хотя бы рвы по границе, и десятиметровый забор», — пишет Курбан Вахидов.
Источник: sprotyv.info