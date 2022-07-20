Непохитність санкцій ЄС проти росії. Центр стратегічних комунікацій пояснює
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції з рф не будуть зняті, навіть якщо кремль нав’яже Україні свої умови перемир’я.
ЄС від самого початку готувався до підтримки санкцій проти рф протягом років. І саме у тривалій перспективі ці санкції будуть нищівними для російської економіки.
Європейський Союз буде підтримувати Україну до тих пір, поки Україна потребуватиме такої підтримки.
Європа має більший запас міцності в умовах економічної турбулентності, ніж рф.
Опитування показують, що європейці морально готові до погіршення економічних показників заради приборкання агресора.
Тільки перемога України у цій війні може завершити міжнародну кризу, розпочату путінським режимом.
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Джерело: https://t.me/spravdi/13616