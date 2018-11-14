Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян

Публичные заявления о неэффективности российского оружия нежелательны, поскольку не поднимают боевой дух и не укрепляют обороноспособность страны, а личное мнение по вопросам реальных возможностей вооружений лучше доносить до должностных лиц в закрытом порядке. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал «Федеральному агентству новостей» заявление бывшего начальника (1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина.

Как отмечает депутат, «у человека, который является экс-командующим, есть своя точка зрения на этот счет».

Парламентарий добавил, что для СМИ он бы «не стал озвучивать подобную информацию, которая не всегда может соответствовать действительности». По мнению Шерина, российские ракеты по своим тактико-техническим характеристикам «абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника — блока НАТО».

В ноябре Есин в интервью еженедельнику «Звезда» усомнился в эффективности российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»). «Когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — говорил он.

Источник: lenta.ru

Новости портала «Весь Харьков»