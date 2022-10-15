Несколько слов по поводу облав на улицах и принудительной мобилизации в России

Все это уже было. В Англии XVII века. Были и вербовщики, которые которые уговорами, но чаще всего обманом заманивали людей в армию. Популярнее всего было спаивание — вербовщик в кабаке наливал ром потенциальному рекруту и незаметно бросал в кружку серебряный шиллинг. Монета выполняла роль повестки — взял шиллинг в руки, значит подписал контракт и получил задаток. Добро пожаловать в армию, сынок. Вербовочная команда, взять его.

Но потом и от этих формальностей отказались и на людей просто начали устраивать облавы на улицах. Гребли всех — от подростков до пенсионеров. Устраивали засады и приходили к людям домой. Формально существовал медицинский отбор, но фактически любой мужчина, имеющий целые руки и ноги считался годным. Практиковалась даже принудительная вербовка в море: корабли Его Величества останавливали торговые суда на обратном пути из Индии и забирали моряков с них. Новобранцев использовали для самой тяжелой и грязной работы и калечились или гибли они очень часто.

Кому-то что-то не нравится? Идите в суд. А британский суд неоднократно подтверждал законность принудительной вербовки.

К началу наполеоновских войн британские команды были настолько разбавлены «сухопутными», что даже привычка к победе, прочно установившаяся в Королевском флоте и выручавшая его много раз, не помогла: встречавшиеся один на один с американскими кораблями британские проигрывали бой за боем. И уровень дезертирства в британском флоте был огромным — до 25%. Нельсон писал, что за несколько лет флот потерял от дезертирства 42 000 человек.

Коварные «англосаксы» отказались от практики облав двести лет назад. Примерно на столько же Россия отстает от Европы в вопросах законности и прав человека.

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1608

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