Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:35
Просмотров: 96

Несколько слов по поводу облав на улицах и принудительной мобилизации в России

Несколько слов по поводу облав на улицах и принудительной мобилизации в России

Все это уже было. В Англии XVII века. Были и вербовщики, которые которые уговорами, но чаще всего обманом заманивали людей в армию. Популярнее всего было спаивание — вербовщик в кабаке наливал ром потенциальному рекруту и незаметно бросал в кружку серебряный шиллинг. Монета выполняла роль повестки — взял шиллинг в руки, значит подписал контракт и получил задаток. Добро пожаловать в армию, сынок. Вербовочная команда, взять его.

Но потом и от этих формальностей отказались и на людей просто начали устраивать облавы на улицах. Гребли всех — от подростков до пенсионеров. Устраивали засады и приходили к людям домой. Формально существовал медицинский отбор, но фактически любой мужчина, имеющий целые руки и ноги считался годным. Практиковалась даже принудительная вербовка в море: корабли Его Величества останавливали торговые суда на обратном пути из Индии и забирали моряков с них. Новобранцев использовали для самой тяжелой и грязной работы и калечились или гибли они очень часто.

Кому-то что-то не нравится? Идите в суд. А британский суд неоднократно подтверждал законность принудительной вербовки.

К началу наполеоновских войн британские команды были настолько разбавлены «сухопутными», что даже привычка к победе, прочно установившаяся в Королевском флоте и выручавшая его много раз, не помогла: встречавшиеся один на один с американскими кораблями британские проигрывали бой за боем. И уровень дезертирства в британском флоте был огромным — до 25%. Нельсон писал, что за несколько лет флот потерял от дезертирства 42 000 человек.

Коварные «англосаксы» отказались от практики облав двести лет назад. Примерно на столько же Россия отстает от Европы в вопросах законности и прав человека.

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1608

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

YouTube підтримує російський контент: хостинг уже почав видаляти відео з військовополоненими
Сегодня 08:10    36
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 15 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:07    42
В Росії піп доніс у ФСБ на депутата, який поставив свічку за перемогу України
Сегодня 07:52    58
“Уже бы сь#бался давно отсюда” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:42    55
Новина зі США. П’ятниця, 14 жовтня. 19:30 EDT. Новий пакет військової допомоги Україні.
Сегодня 07:39    53
Ексгумація в Лимані: з братської могили вилучили тіла 34 українських захисників
Сегодня 07:33    62
10 хороших новин 14 жовтня
Сегодня 07:30    72
Загроза ракетних ударів: як вчитимуться школярі
Сегодня 07:23    81
Оперативна інформація станом на 06.00 15.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    77
Всі актори російського театру в Якутську отримали повістки і йдуть на смерть
Сегодня 07:14    84
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 