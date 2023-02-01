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Несмотря на войну, в Украине в 2022 году выросло количество браков и сократилось число разводов

Несмотря на войну, в Украине в 2022 году выросло количество браков и сократилось число разводов

Эксперты объясняют это потребностью людей в стабильности и безопасности. Из-за неопределенности "человек пытается максимально обезопасить свой быт, создать новую рутину, на которую можно опереться", объясняет в интервью DW психолог Алексей Удовенко.

Кроме того, война побуждает людей на принятие быстрых решений: люди "хотят успеть пережить как можно больше опыта и эмоций".

Наконец, многие руководствуются рациональными мотивами, особенно если один из партнеров - военный. "Заключают браки, чтобы иметь юридические права и получить доступ к человеку в больнице, например, в случае ранений", - отмечает психолог.

Что касается разводов, то сейчас украинцам зачастую некогда формализовывать разрыв отношений, считают эксперты. Подробнее - в материале DW (https://p.dw.com/p/4MreW?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe).

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23777

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