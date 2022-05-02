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"Нет альтернативы статусу кандидата в члены ЕС" - Кулеба

Нет альтернативы статусу кандидата в члены ЕС - Кулеба

Кулеба поговорил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

● Глава МИД сообщил, что обсуждался следующий раунд санкций ЕС в отношении России, которые должны включать нефтяное эмбарго. Боррель подтвердил, что в ЕС продолжается работа над следующим пакетом санкций против России.

● Отдельное внимание было уделено дальнейшей безопасной эвакуации из осажденного Мариуполя.

«Я также подчеркнул, что не может быть альтернативы предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС», - сообщил министр.

«В телефонном разговоре с Дмитрием Кулебой обсудил дальнейшую поддержку ЕС для Украины. Продолжается работа над следующим пакетом санкций

Совет ассоциации ЕС-Украина станет ключевым моментом для дальнейшего развития нашего партнерства.

Ситуация в Мариуполе ужасающая, гуманитарная эвакуация неотложна», - написал. Twitter Баррель.

Источник: https://t.me/u_now/46553

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