Невеличкий дайджест новин про постачання зброї

Німеччина побудує новітні системи ППО Skynex для України. Але не швидко – приїдуть десь в 2024 році.

У список нового американського пакета допомоги України увійде велика кількість високотехнологічних систем для протидії безпілотникам. Крім того, 80 тисяч боєприпасів для гаубиць і боєприпаси для HIMARS.

Касетні боєприпаси США нам поки не дасть. Але «ні» не сказали.

Вперше в історії Незалежної України нам надасть військову допомогу країна Африки. Марокко надішле запчастини для танків Т-72

Британія передасть Україні нові зенітні установки та ракети для ППО.

Болгарія вперше надасть Україні військову допомогу: здебільшого легке озброєння та боєприпаси

Тим часом пишуть, що росія може отримати сотні ракет з Ірану – в обмін на свою більш технологічну зброю. Хоча що на тій росії технологічного лишилось – біс його знає. Хіба бункер у пуйла

Джерело: https://t.me/c/1636605494/364

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