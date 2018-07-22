New York Times: Путин лично отдал приказ о кибератаках во время выборов президента США

В январе прошлого года, за две недели до инаугурации, президенту США Дональду Трампу показали засекреченные документы разведки, в которых говорится, что приказ о кибератаках во время американской предвыборной кампании лично отдал президент России Владимир Путин, сообщает New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в качестве доказательств Трампу показали тексты и электронные письма российских разведчиков. Документы предоставил источник, близкий к Путину.

В New York Times считают, что Трамп ведет двойную игру: при Путине заявляет, что верит в невмешательство Москвы в американские выборы, а на родине отрицает сказанное. Как пишет издание, он специально не афиширует вмешательство России, пусть и неудачное, в выборы, потому что боится поставить под сомнение легитимность своего президентства.

В брифинге с Трампом принимали участие тогдашние руководители разведывательных служб: директор ЦРУ Джон Бреннан, глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс и руководитель ФБР Джеймс Коми.

Доказательства представляли собой отчеты и электронные письма российских офицеров разведки, а также свидетельства некоего сверхсекретного источника, близкого к Путину.

Именно он рассказал ЦРУ, что Кремль решил провести вмешательство в выборы с помощью хакеров. Издание отмечает, что источник ЦРУ был настолько секретным, что Бреннан избегал ссылок на него во время ежедневных брифингов в течение последних месяцев работы администрации Барака Обамы, когда активно шло расследование российского вмешательства в выборы.

Руководители разведки доложили Трампу, что спецслужбы Британии, Нидерландов и США перехватывали письма из взломанной электронной почты Национального комитета демократической партии, которые находились в распоряжении русских.

Разведка США знала и о контактах российских спецслужб с WikiLeaks. Также избранному президенту Трампу доложили о деятельности в США хакеров, связанных с Москвой, в 2014–2015 годах.

По словам источников издания, во время брифинга разведки Трамп выглядел сомневающимся, но не оспаривал данные. Как отметил один из ближайших помощников, который говорил на условиях анонимности, Трамп выражал опасения, что любое признание попытки России повлиять на выборы 2016 года поднимет вопросы о легитимности его президентства.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой". В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу.

В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Трамп после этого заявил, что США должны "решительно пресечь" попытки кибератак на страну.

Впоследствии он постоянно возвращался к теме вмешательства в выборы. В июле 2017 года Трамп сказал, что в президентские выборы в США в 2016 году вмешалась Россия, но не исключил причастность к этому других стран.

В ноябре 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

В феврале 2018 года Трамп написал в Twitter, что кибервмешательство в ход выборов могли осуществить Россия, Китай или хакер, не связанный ни с одним государством.

13 июля министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 офицерам Главного управления разведки минобороны России (ГРУ) в связи с вмешательством в выборы президента в 2016 году.

16 июля на пресс-конференции после встречи с Путиным Трамп сказал: "Президент Путин говорит, что это сделала не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она".

На следующий день глава Белого дома зачитал конгрессменам заявление, в котором утверждал, что допустил оговорку и что он никогда не сомневался в выводах разведсообщества о причастности России к кибервмешательству.

Бреннан назвал выступление Трампа в Хельсинки позором и предательством. О предательстве и позоре Трампа заявили практически все государственные политические деятели США и СМИ.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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