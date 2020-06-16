Незабаром артилерійська розвідка ЗС України посилиться випускниками Національної академії сухопутних військ

Серед цьогорічних випускників-артилеристів академії 18 % курсантів мають бойовий досвід

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки продовжують складати державні екзамени випускники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. При цьому фахові іспити майбутні офіцери-артилеристи складають у навчально-тренувальному комплексі підготовки фахівців ракетних військ і артилерії “Немирів”.

Під час комплексних екзаменів випускники виконують значний обсяг практичних завдань – організовують марш у визначений район, ведуть різні види розвідки, а також послідовно виконують вогневі завдання.

“Ці хлопці вибрали непростий життєвий шлях. Але бачу, що вони діють упевнено. Багато хто з них має досвід війни на Донбасі. Свою навчальну місію академія і викладачі виконали на оцінку “добре”. Серйозно попрацювали. Відчувається, що багаж знань у випускників досить хороший. Зі свого боку ми належним чином зустрінемо їх у військах”, – розповів представник державної екзаменаційної комісії майор Вадим К.

Як зазначив начальник факультету ракетних військ і артилерії підполковник Артем Д., всі випускники підуть служити у бойові бригади. На факультеті найбільша кількість учасників бойових дій серед випускників. Тут таких – 18 %. Тож військо отримає гідне офіцерське поповнення.

Источник: gur.gov.ua

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