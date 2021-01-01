Незабываемый 2020-й. Итоги для Харькова

Уходящий 2020-й год будет запечатлен в харьковских летописях скорее на серых страницах, нежели на розовых. Пандемия коронавируса, авиакатастрофа под Чугуевом – одна из самых страшных за всю историю независимости, местные выборы и уход из жизни мэра занимали центральное место в новостных лентах.

SQ собрал коллекцию наиболее громких, драматичных, скандальных или же социально значимых событий 2020 года в жизни Первой столицы.

Харьков в эпоху коронавируса

Ковид подкрался незаметно. Несмотря на то что об уханьском вирусе трубили практически из каждого утюга за два-три месяца до того, как он официально появился на территории Украины, опасность представлялась достаточно далекой. Даже "санжарский бунт", бессмысленный и беспощадный, которым на родине встретили украинцев из Китая, представлялся своеобразным театрализованным действием в стиле празднования Дня Нептуна.

В Харькове вирус стал "осязаем" лишь после того, как в городе запретили работу метрополитена, а цены на медицинские маски подскочили до 25 гривен за штуку.

Основные страхи были пережиты, когда количество зараженных в регионе исчислялось единицами. Привыкание к существованию в условиях повышенной опасности происходило гораздо быстрее. По состоянию на 31 декабря в регионе количество заразившихся с начала пандемии составляет 69 377 человек. Это около 2,6% населения области. То есть - один человек из сорока. И тенденций к снижению коронавирусной опасности пока не наблюдается. Тем не менее, известия о введении новых карантинных ограничений встречаются скорее со скепсисом, нежели с одобрением.

Сокращение районов

Загадка: раньше было 27, а теперь осталось 7? Ответ – административно-территориальная реформа в Харьковской области.

Сокращение количества районов означало утрату статусов районных центров более чем двумя десятками населенных пунктов. Впрочем, вопрос – быть или не быть сокращению - даже не стоял. В эпицентре обсуждения оказалось количество будущих районов. В центре настаивали на четырех. Местным властям удалось отстоять счастливое число семь.

Право стать админцентрами районного масштаба получили города Богодухов, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Чугуев и Харьков. Последний отныне выступает в двух ипостасях – центра областного и районного.

Авиакатастрофа в Чугуеве

Крушение учебного самолета Ан-26 в районе Чугуева стало одной из крупнейших авиационных катастроф времен независимости. Погибли 19 курсантов Харьковского университета военно-воздушных сил Украины имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа.

Только спустя три месяца была применена мера пресечения к подозреваемым. Печерский районный суд Киева арестовал командира воинской части А-4104 в Чугуеве Харьковской области Вячеслава Глазунова и руководителя полетов части Александра Жука. Они обвиняются в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к крушению самолета Ан-26.

Местные выборы

Народное волеизъявление 25 октября прошло без резких неожиданностей. Победа действовавшего мэра Геннадия Кернеса и его политического проекта "Блок Кернеса – Успешный Харьков" практически не вызывала сомнений. Отличием от выборов 2015-го стало то обстоятельство, что городскому голове не удалось обеспечить монобольшинство в горсовете. Зато ведомая Кернесом партия показала лучший среди конкурентов результат и на выборах в совет областной. Появились основания для создания управленческой оси "горсовет-облсовет".

Впрочем, смерть самого Геннадия Кернеса наверняка приведет к перераспределению политического влияния в регионе.

Новая губернатор

2020-й год принес Харьковской области нового губернатора. Алексей Кучер продержался на посту главы ХОГА чуть более года.

Второй раз губернаторское кресло в регионе заняла женщина. Новым руководителем региона стала профессиональная чиновница из Днепропетровской области Айна Тымчук.

E-ticket и метро с банковской картой

С 1 марта 2020 года харьковский метрополитен отказался от специализированных карточек и полностью перешел на E-ticket.

С сентября проезд в метро можно оплатить банковской картой. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на большей части станций метро.

Сухой фонтан

В 2020 году в Харькове был открыт стал сухой фонтан на площади Свободы. Фонтан считается самым крупным в Украине среди аналогов: его диаметр - 36 метров. Он состоит из 7 колец, 150-ти струй и оборудован светодиодными лампами.

Парк Победы на Салтовке

В августе после реконструкции был открыт парк Победы на Салтовке. На центральной аллее заменили покрытие, установили новые лавочки и урны, установили новое освещение, оборудовали три фонтана и большие клумбы.

В парке установили антивандальную систему видеонаблюдения.

Реконструкцию планируют продолжить в 2021 году. В парке Победы появится большой урбан-парк, вело- и беговая дорожки, места для отдыха, а также ландшафтная часть. Также в планах провести Wi-Fi.

Реконструкция Московского проспекта

В 2020-м начата масштабная реконструкция Московского проспекта в центральной части города. Проводилась замена дорожного покрытия и трамвайных рельсов.

Смерть Геннадия Кернеса

16 декабря 2020 года скончался харьковский городской голова Геннадий Кернес, который проходил курс лечения в Германии от последствий коронавируса.

Похороны Кернеса состоялись 23 декабря. По приблизительным подсчетам церемонию прощания посетили более 100 тысяч горожан.

Источник: sq.com.ua

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