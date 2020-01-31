Інфляція в 2020 році не перевищить 5% — Смолій

У Національному банку очікують, що протягом 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% у річному вимірі.

Про це сказав голова Національного банку України Яків Смолій під час прес-брифінгу з питань монетарної політики 30 січня.

"У 2019 році споживча інфляція сповільнилась до 4,1% - найнижчого рівня за останні 6 років. Таким чином, ми досягли цілі 5 ±1 в.п., яку декларували у 2015 році. Зміцнення гривні мало вирішальний вплив на стрімке уповільнення інфляції у кінці минулого року. Ревальвація нівелювала ефекти досить сильного споживчого попиту.", - сказав Смолій.

"Уповільнення інфляції, за нашими оцінками, буде продовжуватися. Починаючи з січня і протягом переважної частини року вона буде нижчою цільового діапазону 5 ±1 в.п., але у 4 кварталі вона прискориться і становитиме 4,8% за підсумками поточного року. Відповідно, до кінця року вона повернеться в цільвий діапазон", - підкркслив він.

"Цьому сприятиме низка чинників. По-перше, минулорічна ревальвація гривні продовжуватиме відображатися на вартості імпортованих товарів. По-друге, збереження відносно невисоких цін на енергоносії на світових ринках стримуватиме подорожчення палива на внтурішньому ринку.

По-третє, продовольча інфляція за відсутності шоків пропозиції буде незначною завдяки очікуваному поліпшенню врожайності овочів та фруктів", - пояснив голова НБУ.

За його словами, у 2021-2022 роках інфляція внаслідок пом'якшення монетарної політики перебуватиме на рівні середньострокової цілі 5 ±1 в.п.

Нагадаємо:

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

У грудні 2019 року, у порівнянні з попереднім місяцем, дефляція становила 0,2%.

За даними Держстату, середньорічна інфляція в 2019 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) знизилась до 7,9% з 10,9% роком раніше.

У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Источник: epravda.com.ua

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