Інфляційний звіт від НБУ

Як почувається економіка і чого очікувати далі? Відповіді на ці питання – у нашому квартальному Інфляційному звіті. Коротко підсумуємо:

Економіка зростатиме у 2021 році і повністю надолужить втрати від коронакризи у 2022 році. За підсумками цього року падіння ВВП становитиме 6%, а далі вийдемо на зростання приблизно на 4% щорічно.

Споживчі ціни зростуть на 4,1% за підсумками 2020 року. Тобто потрапляємо у цільовий діапазон 5% +/-1 в.п. У 2021 році інфляція дещо перевищить його. Національний банк припускає таке відхилення для швидшого відновлення економіки від наслідків пандемії. Водночас у 2022 році інфляція знову буде близькою до цілі.

Очікується також подальше поліпшення ситуації на ринку праці. Рівень безробіття після стрибка майже до 10% у II кварталі поступово повертатиметься на докризові показники. Доходи українців продовжать зростати. За нашим прогнозом, номінальна зарплата підвищиться на майже 9% у 2020 році і на 16% у наступному. Реальна – на 6,2% і 9,5% відповідно.

Ще з цікавого. Проаналізували, чи став український експорт стійкішим до кризових явищ, як внутрішні ціни на паливо реагують на подорожчання або здешевлення нафти, а також як заощаджували українці під час коронакризи.

Усі деталі – в Інфляційному звіті. Посилання на реліз

Источник: facebook.com / Національний банк України

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