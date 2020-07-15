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ІНФОКАРТА: некерований реактивний снаряд РС-80

ІНФОКАРТА: некерований реактивний снаряд РС-80

Як стратегічний виробник озброєння та військової техніки для сил оборони та безпеки України, Укроборонпром прагне аби в арсеналі українського війська було більше сучасного, якісного, високотехнологічного та надійного озброєння, здатного захистити нашу державу та зберегти життя наших військових.

Інфокарта – це у зручний спосіб структурована інформація про перспективні продукти підприємств-учасників Укроборонпрому, які здатні захистити Україну на землі, на воді та в небі.

#UOPvNebi представляє: Некерований реактивний снаряд РС-80

Розробник:

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (м. Київ)

Що це:

PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною.

Призначення:

РС-80 призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Застосування:

ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.

ІНФОКАРТА: некерований реактивний снаряд РС-80

Характеристики (дві модифікації):

Калібр – 80 мм

Довжина – 1528-1542 мм (1590-1600 мм)

Стартова маса ракети – 12,15 кг

Маса бойової частини – 4,6 кг

Маса вибухової речовини – 0,9 кг (1,1 кг)

Товщина пробивної броні (30о до нормалі) – до 430 мм

Дальність пуску – 1300-5000 м

Максимальна швидкість ракети – 625 м\с

Температурний діапазон роботи +/-60 Со

Особливість:

Завдяки збільшенню ваги бойової частини з 3,6 до 4,6 кг, ракета може пробивати 400 мм броні при дальності запуску у 1,2 – 4 кілометри.

Для розширення області ефективного застосування та уніфікації модифікацій, розробниками ДАХК "Артем" передбачено оснащення РС-80 різними бойовими частинами та детонаторами. Так, оснащення цієї ракети пучково-осколковою бойовою частиною з програмованим підривачем дозволяє здійснювати підрив ракети безпосередньо у повітрі за декілька метрів від цілі. Дана модифікація розроблена для боротьби з БПЛА у складі ЗРК.

Дальність ураження повітряних цілей – до 4 км, наземних – понад 7 км.

Статус:

наразі РС-80 вже пройшов повний цикл випробувань, в тому числі, державних та поставлений на озброєння. Триває виготовлення першої партії виробів на замовленння МО України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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