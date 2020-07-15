ІНФОКАРТА: некерований реактивний снаряд РС-80
Як стратегічний виробник озброєння та військової техніки для сил оборони та безпеки України, Укроборонпром прагне аби в арсеналі українського війська було більше сучасного, якісного, високотехнологічного та надійного озброєння, здатного захистити нашу державу та зберегти життя наших військових.
Інфокарта – це у зручний спосіб структурована інформація про перспективні продукти підприємств-учасників Укроборонпрому, які здатні захистити Україну на землі, на воді та в небі.
#UOPvNebi представляє: Некерований реактивний снаряд РС-80
Розробник:
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (м. Київ)
Що це:
PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною.
Призначення:
РС-80 призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.
Застосування:
ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.
Характеристики (дві модифікації):
Калібр – 80 мм
Довжина – 1528-1542 мм (1590-1600 мм)
Стартова маса ракети – 12,15 кг
Маса бойової частини – 4,6 кг
Маса вибухової речовини – 0,9 кг (1,1 кг)
Товщина пробивної броні (30о до нормалі) – до 430 мм
Дальність пуску – 1300-5000 м
Максимальна швидкість ракети – 625 м\с
Температурний діапазон роботи +/-60 Со
Особливість:
Завдяки збільшенню ваги бойової частини з 3,6 до 4,6 кг, ракета може пробивати 400 мм броні при дальності запуску у 1,2 – 4 кілометри.
Для розширення області ефективного застосування та уніфікації модифікацій, розробниками ДАХК "Артем" передбачено оснащення РС-80 різними бойовими частинами та детонаторами. Так, оснащення цієї ракети пучково-осколковою бойовою частиною з програмованим підривачем дозволяє здійснювати підрив ракети безпосередньо у повітрі за декілька метрів від цілі. Дана модифікація розроблена для боротьби з БПЛА у складі ЗРК.
Дальність ураження повітряних цілей – до 4 км, наземних – понад 7 км.
Статус:
наразі РС-80 вже пройшов повний цикл випробувань, в тому числі, державних та поставлений на озброєння. Триває виготовлення першої партії виробів на замовленння МО України.
Источник: ukroboronprom.com.ua