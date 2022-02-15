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Інформація про можливі агресивні дії РФ проти України озвучується для того, щоб їм запобігти, - Столтенберг

Інформація про можливі агресивні дії РФ проти України озвучується для того, щоб їм запобігти, - Столтенберг

Інформація про можливі дії Росії проти України, зокрема про можливий напад тощо, озвучується для того, щоб запобігти втіленню цих дій у реальність, стверджує генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, союзники систематично обмінюються інформацією про "російські плани, російські можливості та російські наміри інсценувати передумови для агресивних дій проти України", так звані інсценовані атаки під фальшивим прапором.

"Роблячи так, ми... думаємо, що це ускладнить для Росії ведення агресивних дій проти України. Озвучувати все, що вони роблять, – це спосіб збільшення для них допустимого порога нападу на Україну, зокрема про направлення підрозділів, спроб організувати переворот або про інші речі, які, як ми побоюємося, Росія може спробувати вчинити. Той факт, що ми це робимо (озвучуємо інформацію) – це спроба протистояти та запобігти. Розвідка - це не завжди про те, щоб передбачити, але розвідка - це про інформацію. Ми робимо це, щоб запобігти агресивним діям проти України", - пояснив Столтенберг.

Источник: interfax.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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