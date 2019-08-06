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Інформація щодо включення представників громадськості або експертів до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури

Інформація щодо включення представників громадськості або експертів до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» наказом Генеральної прокуратури України від 01.03.2019 № 38 затверджено антикорупційну програму Генеральної прокуратури України на 2019 - 2020 роки (далі - антикорупційна програма), яку погоджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.04.2019 № 938.

Програмою визначені засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, процедури моніторингу, оцінки виконання та періодичність перегляду.

Крім того, антикорупційною програмою визначені заходи на усунення (мінімізацію) виявлених корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться щоквартально Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, до складу Комісії включаються працівники структурних підрозділів органу влади та, за згодою, представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу влади та мають досвід роботи у сфері його діяльності.

Отже членами Комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, досвід роботи у сфері державного управління, що обізнані зі специфікою роботи органів прокуратури.

Враховуючи викладене, просимо надіслати пропозиції щодо включення представників громадськості або експертів до складу Комісії на адресу електронної пошти: antikor-programa@gp.gov.ua, упродовж семи робочих днів з дати опублікування цього повідомлення.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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Темы: гпу

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