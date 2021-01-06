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Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції

Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції

Інформкампанія проводиться за ініціативи Віцепрем'єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції України за підтримки Євросоюзу.

Усі охочі підтримати інтеграцію України в ЄС можуть розмістити на аватарах своїх акаунтів у Фейсбуку відповідну рамку інформкампанії EUКраїна.

EUКраїна розповідає, що таке євроінтеграція в нашому повсякденному житті та спростовує фейки ворожої пропаганди. Кампанія допомагає українцям розуміти, які позитивні зміни в їхньому житті та житті країни є наслідком євроінтеграційного процесу, щоб усвідомлено робити ставку на майбутнє України в Європейській спільноті.

Інформкампанія зрозуміло та ненав’язливо доносить українцям про соціальну справедливість, державні сервіси, звичаї та традиції та загалом якість життя, які несе Євроінтеграція. Плюси інтеграції України покажуть прості та зрозумілі приклади: можливість подорожувати без віз, отримувати освіту чи купувати товари належного рівня та якості, мати зручний доступ до адміністративних послуг, їздити добротними дорогами, жити в суспільстві, яке нетерпиме до корупції (де хабарів не дають і не беруть)...

Також інформаційна кампанія має спростувати твердження, які поширює російська пропаганда. Найпоширеніші фейки: про зовнішнє управління, «нас там нє ждут» та, нібито, Україна сировинний придаток ЄС. Також поширений міф, що євроінтеграція вигідна лише західним областям України, хоч від неї в першу чергу виграють Схід і Південь. Так, Донецька і Луганська області серед лідерів за кількістю проєктів, профінансованих Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку у 2019 році. Лідерами з приросту експорту високотехнологічних товарів до ЄС є Луганська, Запорізька, Вінницька, Донецька та Миколаївська області.

EUКраїна має допомогти суспільству зрозуміти, що євроінтеграція – це, по суті, зовнішньополітичний курс України. Цей курс повинен створювати внутрішній попит на реформи. Зміни у свідомості людей та функціонуванні інституцій мають сприяти розбудові країни з сильною економікою, справедливою соціальною політикою, якісними правилами та нормами поведінки державних органів, людей, бізнесу.

Детальніше про кампанію «EUКраїна» та про євроінтеграцію загалом можна дізнатися за посиланням: https://association4u.in.ua/

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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