Інформаційний фронт: заблоковано 1500 ворожих ресурсів

За допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію, повідомляє Національна поліція України.

Нагадаємо: 26 лютого кіберполіція створила телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA – https://t.me/stoprussiachannel та телеграм-бот – https://t.me/stopdrugsbot, які допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах.

Принцип роботи полягає у наступному: користувачі надсилають у бот посилання на спільноту, яку вважають небезпечною у часи військової агресії. Далі – надається оцінка контенту. Після чого користувачі каналу скаржаться на ворожі ресурси.Від моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тисяч учасників. Вони надіслали понад 3 200 000 скарг на різні інформаційні ресурси окупантів.Загалом вдалося заблокувати 1500 ресурсів агресора. Заблоковані канали налічували близько 15 млн аудиторії.Також окремо було заблоковано 3178 публікацій, що виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України.

Ще один спеціальний бот у Телеграмі «Народний месник» – https://t.me/ukraine_avanger_bot. Сюди користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвались.

Станом на 18 березня через бот надійшло понад 44 тисячі повідомлень.

«Ми дуже дякуємо громадянам за співпрацю! Закликаємо приєднуватись до зазначених Телеграм-каналів, аби спільними зусиллями вигнати ворога з нашої землі», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Агентство Телевидения Новости