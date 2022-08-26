Ни одна страна не заплатила другой цены за независимость, чем ту которую сегодня платит Украина
«Ни одна страна не заплатила другой цены за независимость, чем ту которую сегодня платит Украина. Балканы времен османской оккупации, Алжир, Чили, США, Израиль - все платили цену кровью и железом.
Израиль потерял 1% населения - это как если бы у нас погибло 400 тысяч человек.
Всегда это сопровождалось тяготами и лишениями. Ни для одного молодого государства это не было легкой прогулкой.
За Континентальной армией Вашингтона тянулся кровавый след изорванных об лед ног в обмотках. Евреи обороняли свои поселения с автоматами из водопроводных труб и минометами, призвав 40% своего населения в силовые структуры.
Не стала исключением и Украина.
У каждого из нас будут телефонные номера, что больше не ответят, разбросанные между границами родственники, люди через одно рукопожатие на протезах и с тремя контузиями, в каждой семье тот кто служил, крутил гайки, волонтерил.
Но будут и те, кто высаживался на Змеиный, работал по флагману ЧФ и вынес половину его бортов, накрывал авиацию агрессора в Саках и Миллерово, сбивал "Стугной" вертолеты. Кто нанес оперативное поражение войскам РФ у Харькова, Киева, Чернигова и Сум.
Мы выковали в боях одну из лучших в мире артиллерийских школ, наше ПВО и ВВС работают так, что противник старается не залетать за линию соприкосновения, мы нанесли тяжелейшие потери флоту РФ со Второй Мировой войны и вынесли больше тысячи танков.
Когда через север Украины пошли вражеские колонны их рвали браконьеры, рыбаки и охотники, ТРО забило не меньше "Панцирей" чем это сделал весь парк БПЛА Турции.
Сейчас когда секут реактивкой Харьков, Николаев и города на востоке, когда наша пехота платит страшную цену в позиционных боях, когда в ленте через день некрологи и фото из больниц с ранеными, кажется, что эта цена неподьемна. Но другой не было и никогда не будет на этой планете. Свобода не бесплатна.
Выбора нет. Или Буча, фильтрационные лагеря и подвалы или выплатить цену до конца и победить. Зато ни один человек на этом шарике больше не скажет - "Украина? Да что-то слышал. Это где-то у России. Чернобыль, Кличко, футбол". Где это, кто это и как мы воюем, запомнят все.
И еще пару поколений даже от мыслей обсудить статус Берегово или надавить на украинцев по шельфу, у политиков будут вставать дыбом волосы. С праздником! Наша страна будет жить, а раковая опухоль на востоке сдохнет.»
Текст (с) Кирило «Ронін» Данильченко