«Ни одна страна не заплатила другой цены за независимость, чем ту которую сегодня платит Украина. Балканы времен османской оккупации, Алжир, Чили, США, Израиль - все платили цену кровью и железом.

Израиль потерял 1% населения - это как если бы у нас погибло 400 тысяч человек.

Всегда это сопровождалось тяготами и лишениями. Ни для одного молодого государства это не было легкой прогулкой.

За Континентальной армией Вашингтона тянулся кровавый след изорванных об лед ног в обмотках. Евреи обороняли свои поселения с автоматами из водопроводных труб и минометами, призвав 40% своего населения в силовые структуры.

Не стала исключением и Украина.

У каждого из нас будут телефонные номера, что больше не ответят, разбросанные между границами родственники, люди через одно рукопожатие на протезах и с тремя контузиями, в каждой семье тот кто служил, крутил гайки, волонтерил.

Но будут и те, кто высаживался на Змеиный, работал по флагману ЧФ и вынес половину его бортов, накрывал авиацию агрессора в Саках и Миллерово, сбивал "Стугной" вертолеты. Кто нанес оперативное поражение войскам РФ у Харькова, Киева, Чернигова и Сум.

Мы выковали в боях одну из лучших в мире артиллерийских школ, наше ПВО и ВВС работают так, что противник старается не залетать за линию соприкосновения, мы нанесли тяжелейшие потери флоту РФ со Второй Мировой войны и вынесли больше тысячи танков.

Когда через север Украины пошли вражеские колонны их рвали браконьеры, рыбаки и охотники, ТРО забило не меньше "Панцирей" чем это сделал весь парк БПЛА Турции.

Сейчас когда секут реактивкой Харьков, Николаев и города на востоке, когда наша пехота платит страшную цену в позиционных боях, когда в ленте через день некрологи и фото из больниц с ранеными, кажется, что эта цена неподьемна. Но другой не было и никогда не будет на этой планете. Свобода не бесплатна.

Выбора нет. Или Буча, фильтрационные лагеря и подвалы или выплатить цену до конца и победить. Зато ни один человек на этом шарике больше не скажет - "Украина? Да что-то слышал. Это где-то у России. Чернобыль, Кличко, футбол". Где это, кто это и как мы воюем, запомнят все.

И еще пару поколений даже от мыслей обсудить статус Берегово или надавить на украинцев по шельфу, у политиков будут вставать дыбом волосы. С праздником! Наша страна будет жить, а раковая опухоль на востоке сдохнет.»

Текст (с) Кирило «Ронін» Данильченко

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