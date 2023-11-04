Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро, - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро, включающий боеприпасы.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе двухдневного визита в Украину.

“Украинцам нужна поддержка, чтобы продолжать борьбу. В этом случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи”, – сказала она.

Министр отметила, что помощь будет направлена к середине следующего года, а общий объем пакета составит около €500 млн. Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды и €240 млн – на боеприпасы для танков.

Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это необходимо", заверила Оллонгрен.

Джерело: https://t.me/u_now/117139

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