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Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро, - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро, включающий боеприпасы.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе двухдневного визита в Украину.

“Украинцам нужна поддержка, чтобы продолжать борьбу. В этом случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи”, – сказала она.

Министр отметила, что помощь будет направлена к середине следующего года, а общий объем пакета составит около €500 млн. Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды и €240 млн – на боеприпасы для танков.

Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это необходимо", заверила Оллонгрен.

Джерело: https://t.me/u_now/117139

Новости портала «Весь Харьков»

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