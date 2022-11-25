Нидерланды признали россию государством-спонсором терроризма

Палата представителей парламента Нидерландов признала рф государством-спонсором терроризма из-за военных действий в Украине. Это решение соответствует курсу Палаты представителей.

Информируется, что подавляющее большинство партий поддерживает политику правительства по максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11231

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